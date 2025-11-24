Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Барселона. Текстовая трансляция матча
24 ноября 2025, 21:02 | Обновлено 24 ноября 2025, 22:10
Челси – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча Лиги чемпионов

Коллаж Sport.ua

Во вторник, 25 ноября, состоится матч пятого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Челси» и «Барселона». Игра пройдет в Лондон на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В 5-м туре Лиги чемпионов соседи по турнирной таблице сыграют между собой: 11-я «Барселона» отправится в гости к 12-му «Челси». Оба клуба проводят противоречивую кампанию в Европе — набрав по 7 очков, они в прошлом туре ограничились результативными ничьими на выезде с соперниками, которые явно не относятся к грандам. Лондонцы не смогли дожать «Карабах», завершив матч со счётом 2:2. «Барселоне» же пришлось трижды отыгрываться против «Брюгге», и каталонцы едва не остались даже без одного очка, однако гол бельгийцев в компенсированное время был отменён. При этом в своих чемпионатах оба клуба выглядят куда убедительнее: на выходных «Челси» и «Барселона» оформили рабочие победы и подходят к очному поединку в хорошем тонусе. Матчи этих команд в Лиге чемпионов традиционно радуют обилием забитых мячей, поэтому и нынешняя встреча обещает получиться зрелищной, насыщенной и, возможно, весьма результативной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Барселона», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

