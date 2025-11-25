Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону

Лондонский «Челси» уверенно обыграл каталонскую «Барселону» в пятом туре основного раунда Лиги чемпионов 2025/26, не встретив серьёзного сопротивления — 3:0.

К радости нейтральных болельщиков команды начали игру, обмениваясь атаками. «Челси» забил быстрый гол на 4-й минуте: Энцо Фернандес отправил мяч в ворота гостей, однако гол не был засчитан из-за игры рукой Фофаны. «Барселона» ответила опасным моментом Феррана Торреса, который остался никем не прикрытым в центре штрафной соперника, но его удар прошёл мимо правой штанги.

Игроки «Челси» продолжали давить на ворота гостей и к середине тайма дважды забили, но первый гол Энцо Фернандеса снова был отменён из-за офсайда. Уже через несколько минут мяч снова оказался в сетке ворот «Барселоны», и на этот раз хозяева могли по-настоящему отпраздновать гол. Кукурелья прострелил в штрафную, где Нету замыкал передачу, и мяч запутался в ногах защитников «Барселоны», после чего от Кунде влетел в ворота.

В концовке тайма «Барселона» осталась в меньшинстве: сначала Араухо получил жёлтую карточку за разговоры с арбитром, а через пару минут фол на Кукурелье принес ему красную.

Вторая половина началась с двух голов хозяев, но снова был засчитан только один. Мяч Андрея Сантоса отменили из-за офсайда, а через короткое время Эстеван оформил настоящий шедевр: пройдя по правому флангу, обойдя нескольких защитников и пробив голкипера «Барселоны» с острого угла.

Финальную точку поставил Лиам Делап, вышедший на замену: получив передачу от Энцо Фернандеса, он с близкого расстояния отправил мяч в сетку. После удаления «Барселона» на поле ничего не показала, а «Челси» полностью контролировал матч.

В следующем туре Лиги чемпионов «Челси» предстоит выезд в Италию к «Аталанте», а «Барселона» примет у себя дома франкфуртский «Айнтрахт».

Лига чемпионов. Основной раунд. 5-й тур.

«Челси» – «Барселона» – 3:0

Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстеван, 55, Делап, 73

Предупреждения: Гюсто, 40 – Араухо, 34

Удаление: Араухо, 44 (вторая жёлтая)

«Челси»: Санчес – Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто (Андрей Сантос, 46) – Кайседо, Джеймс (Ачимпонг, 82) – Гарначо (Делап, 59), Энцо Фернандес, Эстеван (Джордж, 83) – Нету (Гиттенс, 76).

«Барселона»: Хоан Гарсия – Бальде (Мартин, 80), Кубарси, Араухо, Кунде – Фермин (Кристенсен, 62), Эрик Гарсия, де Йонг – Торрес Ф. (Решфорд, 46), Левандовский (Рафинья, 62), Ямаль (Ольмо, 80).

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон).

ЧЕЛСИ – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА