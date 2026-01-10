Манчестер Сити повторил рекорд Ливерпуля в Кубке Англии
В активе «горожан» серия из 16 подряд побед в домашних матчах турнира
Манчестер Сити, победив Экзетер в матче 1/32 финала Кубка Англии, повторил достижение Ливерпуля по числу домашних побед подряд в Кубке Англии (16).
Команды с самой длинной серией домашних побед в Кубке Англии
- 16 – Ливерпуль (1939 – 1955)
- 16 – Манчестер Сити (с 2015 года)
Вспомним, кого побеждали «горожане» в этих 16 матчах.
Победная серия Манчестер Сити в Кубке Англии
- 2025/26: Манчестер Сити – Экзетер – 10:1
- 2024/25: Манчестер Сити – Плимут Аргайл – 3:1
- 2024/25: Манчестер Сити – Селфорд – 8:0
- 2023/24: Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед – 2:0
- 2023/24: Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0
- 2022/23: Манчестер Сити – Бернли – 6:0
- 2022/23: Манчестер Сити – Арсенал – 1:0
- 2022/23: Манчестер Сити – Челси – 4:0
- 2021/22: Манчестер Сити – Фулхэм – 4:1
- 2020/21: Манчестер Сити – Бирмингем – 3:0
- 2019/20: Манчестер Сити – Фулгэм – 4:0
- 2019/20: Манчестер Сити – Порт Вейл – 4:1
- 2018/19: Манчестер Сити – Суонси – 3:2
- 2018/19: Манчестер Сити – Ньюпорт – 4:1
- 2018/19: Манчестер Сити – Бернли – 5:0
- 2018/19: Манчестер Сити – Ротерхэм – 7:0
