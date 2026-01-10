Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити повторил рекорд Ливерпуля в Кубке Англии
Кубок Англии
10 января 2026, 19:51 | Обновлено 10 января 2026, 19:52
207
0

Манчестер Сити повторил рекорд Ливерпуля в Кубке Англии

В активе «горожан» серия из 16 подряд побед в домашних матчах турнира

10 января 2026, 19:51 | Обновлено 10 января 2026, 19:52
207
0
Манчестер Сити повторил рекорд Ливерпуля в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити, победив Экзетер в матче 1/32 финала Кубка Англии, повторил достижение Ливерпуля по числу домашних побед подряд в Кубке Англии (16).

Команды с самой длинной серией домашних побед в Кубке Англии

  • 16 – Ливерпуль (1939 – 1955)
  • 16 – Манчестер Сити (с 2015 года)

Вспомним, кого побеждали «горожане» в этих 16 матчах.

Победная серия Манчестер Сити в Кубке Англии

  • 2025/26: Манчестер Сити – Экзетер – 10:1
  • 2024/25: Манчестер Сити – Плимут Аргайл – 3:1
  • 2024/25: Манчестер Сити – Селфорд – 8:0
  • 2023/24: Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед – 2:0
  • 2023/24: Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0
  • 2022/23: Манчестер Сити – Бернли – 6:0
  • 2022/23: Манчестер Сити – Арсенал – 1:0
  • 2022/23: Манчестер Сити – Челси – 4:0
  • 2021/22: Манчестер Сити – Фулхэм – 4:1
  • 2020/21: Манчестер Сити – Бирмингем – 3:0
  • 2019/20: Манчестер Сити – Фулгэм – 4:0
  • 2019/20: Манчестер Сити – Порт Вейл – 4:1
  • 2018/19: Манчестер Сити – Суонси – 3:2
  • 2018/19: Манчестер Сити – Ньюпорт – 4:1
  • 2018/19: Манчестер Сити – Бернли – 5:0
  • 2018/19: Манчестер Сити – Ротерхэм – 7:0
По теме:
Манчестер Сити – Эксетер – 10:1. Как забили 10 мячей в Кубке. Видео голов
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Кубок Англии по футболу статистика Манчестер Сити Ливерпуль
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп не исчез с радаров: стал топ-менеджером сразу для нескольких клубов
Футбол | 10 января 2026, 20:08 0
Клопп не исчез с радаров: стал топ-менеджером сразу для нескольких клубов
Клопп не исчез с радаров: стал топ-менеджером сразу для нескольких клубов

58-летний немец осваивает новые высоты управленческого ремесла

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10 января 2026, 08:55 31
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!

Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника

Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10.01.2026, 11:20
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Футбол | 10.01.2026, 17:59
Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Футбол | 09.01.2026, 21:21
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем