Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда

В субботу, 10 января, состоялся матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встретились «Сток Сити» и «Ковентри».

Хозяева поля вырвали победу со счетом 1:0.

«Сток Сити» добыл победу над подопечными Фрэнка Лэмпарда благодаря голу Сиссе, забитому на 88-й минуте.

На поле весь матч провел украинский защитник хозяев поля Максим Таловеров, результативными действиями он не отличился, получил желтую карточку.

Кубок Англии. 3-й тур

Сток Сити – Ковентри – 1:0

Гол: Сиссе, 88

Getty Images/Global Images Ukraine.

