Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда
Хозяева поля вырвали победу в конце встречи
В субботу, 10 января, состоялся матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встретились «Сток Сити» и «Ковентри».
Хозяева поля вырвали победу со счетом 1:0.
«Сток Сити» добыл победу над подопечными Фрэнка Лэмпарда благодаря голу Сиссе, забитому на 88-й минуте.
На поле весь матч провел украинский защитник хозяев поля Максим Таловеров, результативными действиями он не отличился, получил желтую карточку.
Кубок Англии. 3-й тур
Сток Сити – Ковентри – 1:0
Гол: Сиссе, 88
