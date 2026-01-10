Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 января 2026, 20:05 | Обновлено 10 января 2026, 20:25
Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда

Хозяева поля вырвали победу в конце встречи

Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Сток Сити

В субботу, 10 января, состоялся матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встретились «Сток Сити» и «Ковентри».

Хозяева поля вырвали победу со счетом 1:0.

Все голы матча Кубка Англии можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Сток Сити» добыл победу над подопечными Фрэнка Лэмпарда благодаря голу Сиссе, забитому на 88-й минуте.

На поле весь матч провел украинский защитник хозяев поля Максим Таловеров, результативными действиями он не отличился, получил желтую карточку.

Кубок Англии. 3-й тур

Сток Сити – Ковентри – 1:0

Гол: Сиссе, 88

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Сток Сити Максим Таловеров Кубок Англии по футболу Фрэнк Лэмпард Ковентри
