Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таловеров выйдет в основе Сток Сити на матч Кубка Англии против Ковентри
Кубок Англии
Сток Сити
10.01.2026 17:00 – перерыв 0 : 0
Ковентри Сити
Англия
10 января 2026, 16:51 | Обновлено 10 января 2026, 17:38
187
0

Таловеров выйдет в основе Сток Сити на матч Кубка Англии против Ковентри

10 января в 17:00 состоится игра 1/32 финала Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

10 января в 17:00 состоится игра 1/32 финала Кубка Англии.

Сток Сити и Ковентри определят обладателя путевки в следующий раунд.

Наставники назвали стартовые составы команда на игру.

Украинский защитник гостей Максим Таловеров выйдет в основе хозяев поля.

Стартовые составы на матч Сток Сити Ковентри

стартовые составы Максим Таловеров Кубок Англии по футболу Сток Сити Ковентри
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
