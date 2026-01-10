10.01.2026 17:00 – перерыв 0 : 0
Таловеров выйдет в основе Сток Сити на матч Кубка Англии против Ковентри
10 января в 17:00 состоится игра 1/32 финала Кубка Англии
10 января в 17:00 состоится игра 1/32 финала Кубка Англии.
Сток Сити и Ковентри определят обладателя путевки в следующий раунд.
Наставники назвали стартовые составы команда на игру.
Украинский защитник гостей Максим Таловеров выйдет в основе хозяев поля.
Стартовые составы на матч Сток Сити – Ковентри
