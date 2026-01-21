Кубок Англии. Определен соперник Ман Сити: все пары 1/16 финала

Определена последняя пара 1/16 финала Кубка Англии.

Вечером 20 января в матче 1/32 финала сыграли две команды 4-го дивизиона: Солфорд Сити нанес поражение Суиндон Таун со счетом 3:2.

В следующем раунде Солфорд Сити сыграет на выезде против Манчестер Сити, гранда АПЛ. Матчи 1/16 финала пройдут 13–16 февраля.

Центральным матчем следующий стадии будет поединок Астон Вилла – Ньюкасл. Также сыграют: Арсенал – Уиган, Халл Сити – Челси.

Брентфорд с украинским хавбеком Егором Ярмолюком на выезде сыграет с командой Маклсфилд Таун. Сток Сити с защитником Максимом Таловеровым получил в соперники Фулхэм.

Кубок Англии 2025/26

1/32 финала, 20 января

Солфорд Сити [D4] – Суиндон Таун [D4] – 3:2

Голы: Грейдон, 11, 52, Гарбутт, 68 – Палмер, 55, Болл, 60

Пары 1/16 финала, 13–16 февраля

13.02. Халл Сити – Челси

13.02. Рексхэм – Ипсвич Таун

14.02. Бертон Альбион – Вест Хэм

14.02. Бернли – Мансфилд Таун

14.02. Манчестер Сити – Солфорд

14.02. Норвич Сити – Вест Бромвич

14.02. Порт Вейл – Бристоль Сити

14.02. Саутгемптон – Лестер Сити

14.02. Астон Вилла – Ньюкасл

14.02. Ливерпуль – Брайтон

15.02. Бирмингем Сити – Лидс

15.02. Гримсби Таун – Вулверхэмптон

15.02. Оксфорд Юнайтед – Сандерленд

15.02. Сток Сити – Фулхэм

15.02. Арсенал – Уиган Атлетик

16.02. Маклсфилд – Брентфорд

Результаты матчей 1/32 финала, 9–20 января 2026