Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Солфорд Сити
20.01.2026 21:45 – FT 3 : 2
Суиндон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 января 2026, 00:59 | Обновлено 21 января 2026, 01:07
Кубок Англии. Определен соперник Ман Сити: все пары 1/16 финала

В 1/32 финала Солфорд Сити нанес поражение Суиндон Таун со счетом 3:2

Кубок Англии. Определен соперник Ман Сити: все пары 1/16 финала
FA Cup

Определена последняя пара 1/16 финала Кубка Англии.

Вечером 20 января в матче 1/32 финала сыграли две команды 4-го дивизиона: Солфорд Сити нанес поражение Суиндон Таун со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В следующем раунде Солфорд Сити сыграет на выезде против Манчестер Сити, гранда АПЛ. Матчи 1/16 финала пройдут 13–16 февраля.

Центральным матчем следующий стадии будет поединок Астон Вилла – Ньюкасл. Также сыграют: Арсенал – Уиган, Халл Сити – Челси.

Брентфорд с украинским хавбеком Егором Ярмолюком на выезде сыграет с командой Маклсфилд Таун. Сток Сити с защитником Максимом Таловеровым получил в соперники Фулхэм.

Кубок Англии 2025/26

1/32 финала, 20 января

Солфорд Сити [D4] – Суиндон Таун [D4] – 3:2

Голы: Грейдон, 11, 52, Гарбутт, 68 – Палмер, 55, Болл, 60

Пары 1/16 финала, 13–16 февраля

  • 13.02. Халл Сити – Челси
  • 13.02. Рексхэм – Ипсвич Таун
  • 14.02. Бертон Альбион – Вест Хэм
  • 14.02. Бернли – Мансфилд Таун
  • 14.02. Манчестер Сити – Солфорд
  • 14.02. Норвич Сити – Вест Бромвич
  • 14.02. Порт Вейл – Бристоль Сити
  • 14.02. Саутгемптон – Лестер Сити
  • 14.02. Астон Вилла – Ньюкасл
  • 14.02. Ливерпуль – Брайтон
  • 15.02. Бирмингем Сити – Лидс
  • 15.02. Гримсби Таун – Вулверхэмптон
  • 15.02. Оксфорд Юнайтед – Сандерленд
  • 15.02. Сток Сити – Фулхэм
  • 15.02. Арсенал – Уиган Атлетик
  • 16.02. Маклсфилд – Брентфорд

Результаты матчей 1/32 финала, 9–20 января 2026

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Гарбатт (Солфорд Сити).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Jimmy Ball (Суиндон Таун), асcист Майкл Олакигбе.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Ollie Palmer (Суиндон Таун).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ryan Graydon (Солфорд Сити), асcист Kelly N'Mai.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ryan Graydon (Солфорд Сити), асcист Kevin Berkoe.
По теме:
«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
ВИДЕО. Алкогольная зависимость? Беллингем забил в ЛЧ, отреагировав на слухи
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Кубок Англии по футболу Солфорд Сити Суиндон Таун Манчестер Сити Сандерленд Ливерпуль Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Халл Сити Сток Сити Лидс Вест Бромвич Уиган Вулверхэмптон Бернли Бирмингем Сити Саутгемптон Ипсвич Гримсби Таун Арсенал Лондон Бристоль Сити Брентфорд Брайтон Порт Вейл Бертон Альбион Норвич Рексем Лестер Максим Таловеров Челси Оксфорд Юнайтед Маклсфилд Таун Вест Хэм статистические расклады Егор Ярмолюк Мансфилд Таун видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
