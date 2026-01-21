Кубок Англии. Определен соперник Ман Сити: все пары 1/16 финала
В 1/32 финала Солфорд Сити нанес поражение Суиндон Таун со счетом 3:2
Определена последняя пара 1/16 финала Кубка Англии.
Вечером 20 января в матче 1/32 финала сыграли две команды 4-го дивизиона: Солфорд Сити нанес поражение Суиндон Таун со счетом 3:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В следующем раунде Солфорд Сити сыграет на выезде против Манчестер Сити, гранда АПЛ. Матчи 1/16 финала пройдут 13–16 февраля.
Центральным матчем следующий стадии будет поединок Астон Вилла – Ньюкасл. Также сыграют: Арсенал – Уиган, Халл Сити – Челси.
Брентфорд с украинским хавбеком Егором Ярмолюком на выезде сыграет с командой Маклсфилд Таун. Сток Сити с защитником Максимом Таловеровым получил в соперники Фулхэм.
Кубок Англии 2025/26
1/32 финала, 20 января
Солфорд Сити [D4] – Суиндон Таун [D4] – 3:2
Голы: Грейдон, 11, 52, Гарбутт, 68 – Палмер, 55, Болл, 60
Пары 1/16 финала, 13–16 февраля
- 13.02. Халл Сити – Челси
- 13.02. Рексхэм – Ипсвич Таун
- 14.02. Бертон Альбион – Вест Хэм
- 14.02. Бернли – Мансфилд Таун
- 14.02. Манчестер Сити – Солфорд
- 14.02. Норвич Сити – Вест Бромвич
- 14.02. Порт Вейл – Бристоль Сити
- 14.02. Саутгемптон – Лестер Сити
- 14.02. Астон Вилла – Ньюкасл
- 14.02. Ливерпуль – Брайтон
- 15.02. Бирмингем Сити – Лидс
- 15.02. Гримсби Таун – Вулверхэмптон
- 15.02. Оксфорд Юнайтед – Сандерленд
- 15.02. Сток Сити – Фулхэм
- 15.02. Арсенал – Уиган Атлетик
- 16.02. Маклсфилд – Брентфорд
Результаты матчей 1/32 финала, 9–20 января 2026
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби готов прервать паузу в карьере только ради Ливерпуля
Клуб хотел бы вернуть Витиньо