Сток Сити – Ковентри – 1:0. 90 минут Таловерова. Видео гола и обзор матча

10 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Сток Сити» и «Ковентри».

Поединок прошёл на арене «Bet365 Стэдиум» в Сток-он-Трент.

В стартовом составе хозяев вышел украинский защитник Максим Таловерев, который провел на футбольном поле все 90 минут.

Совместно с украинцем «Сток Сити» удержал свои ворота на замке и одержал минимальную победу – 1:0.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января

«Сток Сити» – «Ковентри» – 1:0

Гол: Сиссе, 88

Видео гола и обзор матча: