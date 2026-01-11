Сток Сити – Ковентри – 1:0. 90 минут Таловерова. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
10 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Сток Сити» и «Ковентри».
Поединок прошёл на арене «Bet365 Стэдиум» в Сток-он-Трент.
В стартовом составе хозяев вышел украинский защитник Максим Таловерев, который провел на футбольном поле все 90 минут.
Совместно с украинцем «Сток Сити» удержал свои ворота на замке и одержал минимальную победу – 1:0.
Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января
«Сток Сити» – «Ковентри» – 1:0
Гол: Сиссе, 88
Видео гола и обзор матча:
События матча
