Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сток Сити – Ковентри – 1:0. 90 минут Таловерова. Видео гола и обзор матча
Кубок Англии
Сток Сити
10.01.2026 17:00 – FT 1 : 0
Ковентри Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 января 2026, 13:52 |
125
0

Сток Сити – Ковентри – 1:0. 90 минут Таловерова. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

11 января 2026, 13:52 |
125
0
Сток Сити – Ковентри – 1:0. 90 минут Таловерова. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Сток Сити» и «Ковентри».

Поединок прошёл на арене «Bet365 Стэдиум» в Сток-он-Трент.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе хозяев вышел украинский защитник Максим Таловерев, который провел на футбольном поле все 90 минут.

Совместно с украинцем «Сток Сити» удержал свои ворота на замке и одержал минимальную победу – 1:0.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января

«Сток Сити» – «Ковентри» – 1:0

Гол: Сиссе, 88

Видео гола и обзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Lamine Cisse (Сток Сити).
По теме:
Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1. Хет-трик Ларсена. Видео голов и обзор матча
Чарльтон – Челси – 1:5. Лондонская феерия в Кубке Англии. Видео голов
Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1. Исторический апсет. Видеообзор матча
Сток Сити Ковентри Кубок Англии по футболу Фрэнк Лэмпард Максим Таловеров видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11 января 2026, 09:29 56
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко

Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки мира

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10 января 2026, 14:19 0
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!

Центральный поединок тура пройдет 11 января

«Он сможет играть в Италии». Коуч сборной Украины ждет трансфер Батагова
Футбол | 11.01.2026, 12:48
«Он сможет играть в Италии». Коуч сборной Украины ждет трансфер Батагова
«Он сможет играть в Италии». Коуч сборной Украины ждет трансфер Батагова
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Бокс | 11.01.2026, 06:32
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11.01.2026, 07:16
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 7
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:49
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем