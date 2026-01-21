Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фрэнк Лэмпард может вернуться в АПЛ. На него нашелся претендент
Англия
21 января 2026, 13:37 | Обновлено 21 января 2026, 13:38
Фрэнк Лэмпард может вернуться в АПЛ. На него нашелся претендент

Английский специалист может возглавить «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

В «Кристал Пэлас» определились с кандидатами на замену Оливера Гласнера. Об этом сообщает TalkSport.

По информации источника, одним из главных фаворитов на пост коуча английского клуба являеься тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард. Владелец «орлов» Стив Пэриш являлся поклонником таланта специалист еще до того, как его подопечные возглавили турнирную таблицу Чемпионшипа.

Также на замену Гласнера претендуют два испанских специалиста: тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес и коуч «Хетафе« Хосе Бордалас.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Кристал Пэлас» перешел в «Манчестер Сити».

Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
