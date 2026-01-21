Фрэнк Лэмпард может вернуться в АПЛ. На него нашелся претендент

В «Кристал Пэлас» определились с кандидатами на замену Оливера Гласнера. Об этом сообщает TalkSport.

По информации источника, одним из главных фаворитов на пост коуча английского клуба являеься тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард. Владелец «орлов» Стив Пэриш являлся поклонником таланта специалист еще до того, как его подопечные возглавили турнирную таблицу Чемпионшипа.

Также на замену Гласнера претендуют два испанских специалиста: тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес и коуч «Хетафе« Хосе Бордалас.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Кристал Пэлас» перешел в «Манчестер Сити».