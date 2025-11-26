Неожиданный разгром. Реакция игроков и тренеров на игру Челси с Барселоной

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Челси
25.11.2025 22:00 – FT 3 : 0
Барселона
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 18:43 | Обновлено 26 ноября 2025, 19:30
Лондонский Челси дома нанес болезненное поражение испанской Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Лондонский «Челси» дома нанес болезненное поражение испанской «Барселоне» (3:0). Голы забили: Жюль Кунде, 27 (автогол), Эстевао, 55, Лиам Делап, 73.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска: «Это большая победа, особенно потому, что другая команда была «Барселона». Ничего не меняется относительно того, какая мы команда и чего можем достичь. Даже когда было 11 против 11, ощущение было хорошим – мы имели отличный уровень. «Барселона» чувствует себя комфортно, когда имеет мяч, но иначе – не очень. Мы концентрировались на владении мячом и всегда старались создавать моменты.

Эстевао провел очень хороший матч – не только из-за гола, но и из-за того, как он помогал в нашем прессинге. Лиаму Делапу нужен был такой момент и гол, потому что он вернулся после травмы. Он номер 9, нападающий – им нужны голы. Эстевао нужно расслабиться, получать удовольствие и играть в футбол. Он и Ламин Ямаль из «Барселоны» такие молодые, им по 18, что если начать говорить о Лионеле Месси, Криштиану Роналду, думаю, это слишком большое давление для молодых парней. Когда начинаешь сравнивать их с Месси и Роналду, думаю, это слишком для них».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик: «Мы начали очень хорошо и имели большой шанс забить первый гол, когда Ферран Торрес пробил мимо ворот. Мы знаем, что «Челси» очень хорошая команда, и имея на одного игрока меньше, выиграть здесь непросто. Мы пробовали все. То, как мы защищались как единое целое, было окей, но в конце мы сделали слишком много ошибок. Это то, что я могу сказать сейчас, но мы должны проанализировать все. Мы должны улучшать все, даже под давлением».

Возможность финишировать в топ-8? «Сейчас дело только в том, чтобы попасть в следующий раунд. Это наша цель. Если мы можем взять 9 очков, все возможно. Посмотрим, но мы смотрим матч за матчем, следующий – Франкфурт дома, 9 декабря. Я очень позитивно настроен, потому что сейчас у нас возвращаются игроки и осталось 3 матча и 9 очков, которые нужно взять».

Защитник «Челси» Марк Кукурелья, лучший игрок матча: «Я очень доволен выступлением – не только индивидуально, но и команда очень хорошо ответила. Мы заслужили эту победу, играли с большой личностью и контролировали игру очень хорошо. Это очень важные три очка.

Дуэль с Ламином Ямалем? Честно, не знаю. Это футбол, возможно, в другой раз мы сыграем один против одного и будет другой результат. Сегодня мы играли очень хорошо и я старался не давать ему слишком много пространства. Мои партнеры по команде очень помогли мне, как Мойсес Кайседо и Трево Чалоба. Мы очень рады – мы приложили много усилий и заслужили это.

Я очень рад за Эстевао. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе. Наконец-то он забил правой ногой! На тренировках он всегда промахивается правой, но сегодня, в важный момент, он смог забить. Он очень молодой и мы должны ему помогать, но он показал, что он особенный игрок.

Стабильность «Челси»? «Мы всегда очень хорошо отвечаем в таких матчах. Нам нужно улучшить стабильность в наших других игровых планах. В этом сезоне мы теряли очки против команд в матчах, которые должны были выигрывать. Мы работаем усердно, всегда стараемся улучшаться и надеюсь, что сможем продолжать в том же духе, потому что сейчас мы в хорошем моменте».

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия: «Мы начали хорошо и имели несколько действительно хороших моментов. Мы пытались удержать немного во втором тайме, но 2:0 решило все.

«Челси» создавал на нас давление, и мы не очень хорошо подстраивались. Мы все время бегали за мячом. Нам нужно быть более конкурентными в таких матчах. Дуэли, вторые мячи... Еесли ты не станешь сильным, выиграть невозможно».

Вингер «Челси» Эстевао: «Это действительно была идеальная ночь. Мой гол был таким особенным моментом в моей карьере. С момента, как я приехал сюда, я чувствовал связь с болельщиками. Я просто счастлив, что смог забить для них и сделать их счастливыми. Надеюсь продолжать делать их счастливыми и забивать еще.

У меня нет слов, чтобы описать, что я чувствую. Все было очень быстро для меня. Я нашел пространство и проскользнул. Надеюсь продолжать забивать еще много лет. Моя семья была здесь, чтобы посмотреть».

Интересные статистические факты:

«Челси» выиграл 8 матчей и проиграл 2 игры из 17 матчей основного этапа против испанских команд в Лиге чемпионов УЕФА. «Челси» выиграл 5 матчей и проиграл 1 игру из 8 выездных матчей против «Барселоны».

«Челси» проиграл лишь 2 из последних 62 домашних матчей основного этапа в Европе и не проигрывал в 17 матчах (13 побед, 4 ничьи) после поражения 0:1 от «Валенсии» в Лиге чемпионов в сентябре 2019 года.

Ни один из последних 53 европейских матчей «Челси» не завершился 0:0, последняя ничья без голов была дома против «Севильи» в групповом этапе Лиги чемпионов в октябре 2020 года.

Видеобзор матча. Челси – Барселона – 3:0

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Делап (Челси), асcист Энцо Фернандес.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Челси), асcист Рис Джеймс.
44’
Рональд Араухо (Барселона) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Автогол забил Жюль Кунде (Барселона).
Барселона Челси Лига чемпионов Марк Кукурелья Эстевао Виллиан Челси - Барселона Энцо Мареска Ханс-Дитер Флик пресс-конференция Эрик Гарсия
Николай Степанов Источник: УЕФА
