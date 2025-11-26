Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошло 9 поединков тура, и еще 9 игр запланированы на 26 ноября.

Лондонский Челси дома нанес болезненное поражение испанской Барселоне (3:0)

Английский Манчестер Сити потерпел неудачу в игре против немецкого Байера (0:2)

Бенфика с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаков одержала первую победу в ЛЧ, переиграв Аякс (2:0).

В турнирной таблице впереди: Бавария, Арсенал и Интер (по 12 очков), Боруссия Д, Челси, Ман Сити (по 10).

По итогам 8 туров топ-8 команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25 ноября

19:45 Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия) – 0:2

Голы: Даль, 6, Баррейру, 90

19:45 Галатасарай (Турция) – Сент-Жилуаз (Бельгия) – 0:1

Гол: Промис Дэвид, 54

22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания) – 4:0

Голы: Гирасси, 45+2, 54, Адейеми, 58, Свенссон, 90+5

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия) – 2:3

Голы: Бломберг, 27, Фет, 87 (пен) – Опенда, 48, Маккенни, 59, Дэвид, 90+1

22:00 Манчестер Сити (Англия) – Байер (Германия) – 0:2

Голы: Гримальдо, 23, Шик, 54

22:00 Марсель (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 2:1

Голы: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6

22:00 Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан) – 2:0

Голы: Мактоминей, 65, Янкович, 72 (автогол)

22:00 Славия Прага (Чехия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:0

22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 3:0

Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстевао, 55, Делап, 73

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бавария 4 4 0 0 14 - 3 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 12 2 Арсенал 4 4 0 0 11 - 0 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 12 3 Интер Милан 4 4 0 0 11 - 1 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 12 4 Боруссия Д 5 3 1 1 17 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 10 5 Челси 5 3 1 1 12 - 6 09.12.25 22:00 Аталанта - Челси 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 10 6 Манчестер Сити 5 3 1 1 10 - 5 10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 10 7 ПСЖ 4 3 0 1 14 - 5 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 9 8 Ньюкасл 5 3 0 2 11 - 4 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 9 9 Реал Мадрид 4 3 0 1 8 - 2 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 9 10 Ливерпуль 4 3 0 1 9 - 4 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 9 11 Галатасарай 5 3 0 2 8 - 7 09.12.25 22:00 Монако - Галатасарай 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 9 12 Тоттенхэм 4 2 2 0 7 - 2 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 8 13 Байер 5 2 2 1 8 - 10 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 8 14 Спортинг Лиссабон 4 2 1 1 8 - 5 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 7 15 Барселона 5 2 1 2 12 - 10 09.12.25 22:00 Барселона - Айнтрахт Ф 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 7 16 Карабах 5 2 1 2 8 - 9 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 7 17 Аталанта 4 2 1 1 3 - 5 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 7 18 Наполи 5 2 1 2 6 - 9 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 7 19 Марсель 5 2 0 3 8 - 6 09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 6 20 Атлетико Мадрид 4 2 0 2 10 - 9 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 6 21 Ювентус 5 1 3 1 10 - 10 10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 6 22 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5 - 12 09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 6 23 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9 - 7 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 5 24 Монако 4 1 2 1 4 - 6 26.11.25 19:45 Пафос - Монако 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 5 25 Пафос 4 1 2 1 2 - 5 26.11.25 19:45 Пафос - Монако 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 5 26 Брюгге 4 1 1 2 8 - 10 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 4 27 Айнтрахт Ф 4 1 1 2 7 - 11 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 4 28 Атлетик Бильбао 5 1 1 3 4 - 9 10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 4 29 Бенфика 5 1 0 4 4 - 8 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3 30 Славия Прага 5 0 3 2 2 - 8 09.12.25 22:00 Тоттенхэм - Славия Прага 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 3 31 Будё-Глимт 5 0 2 3 7 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 32 Олимпиакос Пирей 4 0 2 2 2 - 9 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2 33 Копенгаген 4 0 1 3 4 - 12 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1 34 Вильярреал 5 0 1 4 2 - 10 10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1 35 Кайрат 4 0 1 3 2 - 11 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1 36 Аякс 5 0 0 5 1 - 16 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0 Полная таблица

