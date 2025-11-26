Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 06:23 |
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура ЛЧ

26 ноября 2025, 06:23 |
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошло 9 поединков тура, и еще 9 игр запланированы на 26 ноября.

Лондонский Челси дома нанес болезненное поражение испанской Барселоне (3:0)

Английский Манчестер Сити потерпел неудачу в игре против немецкого Байера (0:2)

Бенфика с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаков одержала первую победу в ЛЧ, переиграв Аякс (2:0).

В турнирной таблице впереди: Бавария, Арсенал и Интер (по 12 очков), Боруссия Д, Челси, Ман Сити (по 10).

По итогам 8 туров топ-8 команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25 ноября

19:45 Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия) – 0:2

Голы: Даль, 6, Баррейру, 90

19:45 Галатасарай (Турция) – Сент-Жилуаз (Бельгия) – 0:1

Гол: Промис Дэвид, 54

22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания) – 4:0

Голы: Гирасси, 45+2, 54, Адейеми, 58, Свенссон, 90+5

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия) – 2:3

Голы: Бломберг, 27, Фет, 87 (пен) – Опенда, 48, Маккенни, 59, Дэвид, 90+1

22:00 Манчестер Сити (Англия) – Байер (Германия) – 0:2

Голы: Гримальдо, 23, Шик, 54

22:00 Марсель (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 2:1

Голы: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6

22:00 Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан) – 2:0

Голы: Мактоминей, 65, Янкович, 72 (автогол)

22:00 Славия Прага (Чехия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:0

22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 3:0

Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстевао, 55, Делап, 73

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 4 4 0 0 14 - 3 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11 - 0 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 12
3 Интер Милан 4 4 0 0 11 - 1 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 12
4 Боруссия Д 5 3 1 1 17 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 10
5 Челси 5 3 1 1 12 - 6 09.12.25 22:00 Аталанта - Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 10
6 Манчестер Сити 5 3 1 1 10 - 5 10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 10
7 ПСЖ 4 3 0 1 14 - 5 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 9
8 Ньюкасл 5 3 0 2 11 - 4 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 9
9 Реал Мадрид 4 3 0 1 8 - 2 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 9
10 Ливерпуль 4 3 0 1 9 - 4 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 9
11 Галатасарай 5 3 0 2 8 - 7 09.12.25 22:00 Монако - Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 9
12 Тоттенхэм 4 2 2 0 7 - 2 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 8
13 Байер 5 2 2 1 8 - 10 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 8
14 Спортинг Лиссабон 4 2 1 1 8 - 5 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 7
15 Барселона 5 2 1 2 12 - 10 09.12.25 22:00 Барселона - Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 7
16 Карабах 5 2 1 2 8 - 9 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 7
17 Аталанта 4 2 1 1 3 - 5 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 7
18 Наполи 5 2 1 2 6 - 9 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 7
19 Марсель 5 2 0 3 8 - 6 09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 6
20 Атлетико Мадрид 4 2 0 2 10 - 9 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 6
21 Ювентус 5 1 3 1 10 - 10 10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 6
22 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5 - 12 09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 6
23 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9 - 7 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 5
24 Монако 4 1 2 1 4 - 6 26.11.25 19:45 Пафос - Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 5
25 Пафос 4 1 2 1 2 - 5 26.11.25 19:45 Пафос - Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 5
26 Брюгге 4 1 1 2 8 - 10 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 4
27 Айнтрахт Ф 4 1 1 2 7 - 11 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 4
28 Атлетик Бильбао 5 1 1 3 4 - 9 10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 4
29 Бенфика 5 1 0 4 4 - 8 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3
30 Славия Прага 5 0 3 2 2 - 8 09.12.25 22:00 Тоттенхэм - Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 3
31 Будё-Глимт 5 0 2 3 7 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2
32 Олимпиакос Пирей 4 0 2 2 2 - 9 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2
33 Копенгаген 4 0 1 3 4 - 12 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
34 Вильярреал 5 0 1 4 2 - 10 10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1
35 Кайрат 4 0 1 3 2 - 11 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1
36 Аякс 5 0 0 5 1 - 16 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
Полная таблица

Инфографика

АПЛ – Ла Лига – 8-1. Английские клубы доминируют в матчах с испанскими в ЛЧ
Стоунз раскрыл, почему Манчестер Сити провалил матч с Байером
КОНТЕ: «Сегодня мы оказались в действительно непростой ситуации»
Ювентус Барселона Галатасарай Ньюкасл Марсель Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Вильярреал Наполи Карабах Агдам Атлетик Бильбао Манчестер Сити Славия Прага Аякс Буде-Глимт Алексей Кащук Челси Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Юнион Сент-Жилуаз Челси - Барселона
