Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура ЛЧ
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день прошло 9 поединков тура, и еще 9 игр запланированы на 26 ноября.
Лондонский Челси дома нанес болезненное поражение испанской Барселоне (3:0)
Английский Манчестер Сити потерпел неудачу в игре против немецкого Байера (0:2)
Бенфика с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаков одержала первую победу в ЛЧ, переиграв Аякс (2:0).
В турнирной таблице впереди: Бавария, Арсенал и Интер (по 12 очков), Боруссия Д, Челси, Ман Сити (по 10).
По итогам 8 туров топ-8 команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
5-й тур. 25 ноября
19:45 Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия) – 0:2
Голы: Даль, 6, Баррейру, 90
19:45 Галатасарай (Турция) – Сент-Жилуаз (Бельгия) – 0:1
Гол: Промис Дэвид, 54
22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания) – 4:0
Голы: Гирасси, 45+2, 54, Адейеми, 58, Свенссон, 90+5
22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия) – 2:3
Голы: Бломберг, 27, Фет, 87 (пен) – Опенда, 48, Маккенни, 59, Дэвид, 90+1
22:00 Манчестер Сити (Англия) – Байер (Германия) – 0:2
Голы: Гримальдо, 23, Шик, 54
22:00 Марсель (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 2:1
Голы: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6
22:00 Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан) – 2:0
Голы: Мактоминей, 65, Янкович, 72 (автогол)
22:00 Славия Прага (Чехия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:0
22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 3:0
Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстевао, 55, Делап, 73
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|12
|2
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|12
|3
|Интер Милан
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|12
|4
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17 - 11
|10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|10
|5
|Челси
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|09.12.25 22:00 Аталанта - Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|10
|6
|Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|10
|7
|ПСЖ
|4
|3
|0
|1
|14 - 5
|26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|9
|8
|Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|9
|9
|Реал Мадрид
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|9
|10
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|9
|11
|Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|09.12.25 22:00 Монако - Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|9
|12
|Тоттенхэм
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|8
|13
|Байер
|5
|2
|2
|1
|8 - 10
|10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|8
|14
|Спортинг Лиссабон
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|7
|15
|Барселона
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|09.12.25 22:00 Барселона - Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|7
|16
|Карабах
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|10.12.25 19:45 Карабах - Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|7
|17
|Аталанта
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|7
|18
|Наполи
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|7
|19
|Марсель
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|6
|20
|Атлетико Мадрид
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|6
|21
|Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10 - 10
|10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|6
|22
|Юнион Сент-Жилуаз
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|6
|23
|ПСВ Эйндховен
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|5
|24
|Монако
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|26.11.25 19:45 Пафос - Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|5
|25
|Пафос
|4
|1
|2
|1
|2 - 5
|26.11.25 19:45 Пафос - Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|5
|26
|Брюгге
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|4
|27
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|4
|28
|Атлетик Бильбао
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|4
|29
|Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|3
|30
|Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|09.12.25 22:00 Тоттенхэм - Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|3
|31
|Будё-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|2
|32
|Олимпиакос Пирей
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|2
|33
|Копенгаген
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|34
|Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|1
|35
|Кайрат
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|1
|36
|Аякс
|5
|0
|0
|5
|1 - 16
|10.12.25 19:45 Карабах - Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
Инфографика
