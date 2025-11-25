Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Челси
25.11.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 14:55 | Обновлено 25 ноября 2025, 14:56
489
0

Челси – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 25 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

25 ноября 2025, 14:55 | Обновлено 25 ноября 2025, 14:56
489
0
Челси – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

25 ноября на Стэмфорд Бридж пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Челси встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда получила на пост главного тренера Мареску весной прошлого года. И тот сразу добился успеха. В первую очередь, была выполнена основная задача, и в АПЛ наконец-то вернулись в квартет лидеров. А в Лиге конференций параллельно Энцо, активно применяя ротацию (поначалу много и успешно там играл и Мудрик до дисквалификации), выиграл трофей. Летом прибавили и клубный чемпионат мира. Итальянец сетовал, что это привело к тому, что его подопечные не отдохнули, что вылилось в ряд травм. Но при этом все равно в Премьер-Лиге получается держаться в группе лидеров!

В Лиге чемпионов англичане начинали с безусловной неудачи, проиграв Баварии 1:3 на фоне ряда ошибок. Но потом обыграли и Бенфику, и Аякс (причем последних аж 5:1). Но с Карабахом ограничились только ничьей 2:2 на выезде.

Барселона

Клуб провел прекрасный прошлый сезон на внутренней арене - последовательно обыгрывали Реал в Суперкубке, Примере и Копе дель Рей. Тогда было одно но: выйдя именно в Лиге чемпионов фаворитом на противостояние с Интером, проиграли тому. Сейчас еще и мадридскому клубу уступают на внутренней арене, успев ему проиграть. Хотя в прошлом туре другого старого противника, Атлетик, разгромили 4:0. И Ямаль, что не ездил в сборную якобы из-за травмы, тут дважды выступил ассистентом.

Не особенно впечатляет команда и в Лиге чемпионов. С Ньюкаслом была непростая победа 2:1, после чего с зеркальным счетом уступили дома ПСЖ Забарного. А после 6:1 с Олимпиакосом дома ограничились ничьей 3:3 с Брюгге, причем там к победе были ближе бельгийцы - один их гол отменили только после просмотра видеоповтора.

Статистика личных встреч

Пять из семи крайних очных поединков в Лиге чемпионов были ничьи, а команды победили по разу.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.32 для Челси и 2.99 для Барселоны. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы чуть больше верят в англичан. Но у гостей цели не менее амбициозны - ставим на то, что в итоге стороны подарят тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Челси
25 ноября 2025 -
22:00
Барселона
Тотал больше 3 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кейн прокомментировал слухи о переходе в Барселону
ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Прогнозы на 5-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Челси Барселона Челси - Барселона Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Футбол | 24 ноября 2025, 17:10 13
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь

Дарья Квиткова показала красоту...

Динамо посоветовали серьезно усилить состав после потери Ваната
Футбол | 25 ноября 2025, 13:23 1
Динамо посоветовали серьезно усилить состав после потери Ваната
Динамо посоветовали серьезно усилить состав после потери Ваната

Сергей Ковалец уверен, что в составе «бело-синих» некому регулярно забивать голы

Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Футбол | 24.11.2025, 14:23
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шарль Леклер как животное. Но какое именно? 9 лучших вариантов
Авто/мото | 25.11.2025, 11:20
Шарль Леклер как животное. Но какое именно? 9 лучших вариантов
Шарль Леклер как животное. Но какое именно? 9 лучших вариантов
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Футбол | 24.11.2025, 22:25
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 23
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 4
Бокс
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
24.11.2025, 04:30 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем