25 ноября на Стэмфорд Бридж пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Челси встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда получила на пост главного тренера Мареску весной прошлого года. И тот сразу добился успеха. В первую очередь, была выполнена основная задача, и в АПЛ наконец-то вернулись в квартет лидеров. А в Лиге конференций параллельно Энцо, активно применяя ротацию (поначалу много и успешно там играл и Мудрик до дисквалификации), выиграл трофей. Летом прибавили и клубный чемпионат мира. Итальянец сетовал, что это привело к тому, что его подопечные не отдохнули, что вылилось в ряд травм. Но при этом все равно в Премьер-Лиге получается держаться в группе лидеров!

В Лиге чемпионов англичане начинали с безусловной неудачи, проиграв Баварии 1:3 на фоне ряда ошибок. Но потом обыграли и Бенфику, и Аякс (причем последних аж 5:1). Но с Карабахом ограничились только ничьей 2:2 на выезде.

Барселона

Клуб провел прекрасный прошлый сезон на внутренней арене - последовательно обыгрывали Реал в Суперкубке, Примере и Копе дель Рей. Тогда было одно но: выйдя именно в Лиге чемпионов фаворитом на противостояние с Интером, проиграли тому. Сейчас еще и мадридскому клубу уступают на внутренней арене, успев ему проиграть. Хотя в прошлом туре другого старого противника, Атлетик, разгромили 4:0. И Ямаль, что не ездил в сборную якобы из-за травмы, тут дважды выступил ассистентом.

Не особенно впечатляет команда и в Лиге чемпионов. С Ньюкаслом была непростая победа 2:1, после чего с зеркальным счетом уступили дома ПСЖ Забарного. А после 6:1 с Олимпиакосом дома ограничились ничьей 3:3 с Брюгге, причем там к победе были ближе бельгийцы - один их гол отменили только после просмотра видеоповтора.

Статистика личных встреч

Пять из семи крайних очных поединков в Лиге чемпионов были ничьи, а команды победили по разу.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.32 для Челси и 2.99 для Барселоны.

Букмекерские конторы чуть больше верят в англичан. Но у гостей цели не менее амбициозны - ставим на то, что в итоге стороны подарят тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,68).