Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не выдержал ментально. У защитника Барселоны возникли проблемы
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 04:59 | Обновлено 10 декабря 2025, 05:13
462
0

Не выдержал ментально. У защитника Барселоны возникли проблемы

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации с Рональдом Араухо

10 декабря 2025, 04:59 | Обновлено 10 декабря 2025, 05:13
462
0
Не выдержал ментально. У защитника Барселоны возникли проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации, которая сложилась с защитником Барселоны Рональдом Араухо:

«Интересная история разворачивается вокруг Рональда Араухо и его ментального здоровья. После серии неудачных матчей и удаления в ЛЧ Рональд Араухо попал под шквал критики и угроз, которые не смог выдержать ментально.

Он попросил у клуба времени и спокойствия для восстановления. Это не новая практика, так делал Лайл Фостер из Бернли, когда страдал депрессией.

Теперь появилась информация, что Араухо поехал в Израиль в духовное и религиозное путешествие по святым местам, чтобы отдохнуть, укрепить дух и восстановиться психологически.

Вряд ли он может рассчитывать на поддержку своих же фанатов, учитывая антисемитские настроения в Испании и особенно Каталонии, где буквально месяц назад провели благотворительный матч Каталония – Палестина.

Местные фанаты уже неоднозначно восприняли поездку их капитана в Израиль, что вызвало ещё больше критики и возмущения.

Мужское ментальное здоровье часто стигматизируется, и такие случаи показывают, что не всем бывает просто регулярно находиться под невероятным давлением, что ведёт к ментальным проблемам, на которые нужно реагировать».

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
ВИДЕО. Еще один звездный футболист рассказал о депрессии. Вслед за Араухо
У Тоттенхэма к тренировкам после травмы вернулся известный хавбек
Рональд Араухо Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 09 декабря 2025, 13:37 0
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Мадрид против Гвардиолы, Ливер для Интера, сложно для Динамо и легко для Шахтера

Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Футбол | 09 декабря 2025, 08:09 5
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»

Заховайло об и.о. главного тренера киевлян

Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер
Футбол | 10.12.2025, 00:04
Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер
Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Футбол | 09.12.2025, 11:07
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Аталанта – Челси – 2:1. Камбек в Бергамо. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.12.2025, 03:43
Аталанта – Челси – 2:1. Камбек в Бергамо. Видео голов и обзор матча
Аталанта – Челси – 2:1. Камбек в Бергамо. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 4
Снукер
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 14
Футбол
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем