Не выдержал ментально. У защитника Барселоны возникли проблемы
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации с Рональдом Араухо
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации, которая сложилась с защитником Барселоны Рональдом Араухо:
«Интересная история разворачивается вокруг Рональда Араухо и его ментального здоровья. После серии неудачных матчей и удаления в ЛЧ Рональд Араухо попал под шквал критики и угроз, которые не смог выдержать ментально.
Он попросил у клуба времени и спокойствия для восстановления. Это не новая практика, так делал Лайл Фостер из Бернли, когда страдал депрессией.
Теперь появилась информация, что Араухо поехал в Израиль в духовное и религиозное путешествие по святым местам, чтобы отдохнуть, укрепить дух и восстановиться психологически.
Вряд ли он может рассчитывать на поддержку своих же фанатов, учитывая антисемитские настроения в Испании и особенно Каталонии, где буквально месяц назад провели благотворительный матч Каталония – Палестина.
Местные фанаты уже неоднозначно восприняли поездку их капитана в Израиль, что вызвало ещё больше критики и возмущения.
Мужское ментальное здоровье часто стигматизируется, и такие случаи показывают, что не всем бывает просто регулярно находиться под невероятным давлением, что ведёт к ментальным проблемам, на которые нужно реагировать».
