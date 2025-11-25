Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве против Челси: Араухо получил красную
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 22:56 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:00
427
0

ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве против Челси: Араухо получил красную

Капитан каталонцев удален с поля на 44-й минуте, пенсионеры выиграли первый тайм – 1:0

25 ноября 2025, 22:56 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:00
427
0
ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве против Челси: Араухо получил красную
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан каталонской Барселоны Рональд Араухо был удален с поля в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 против лондонского Челси.

Уругвайский центральный защитник получил вторую желтую карточку на 44-й минуте из-за подката и оставил свою команду в меньшинстве [видео момента].

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Челси выиграл первый тайм у Барселоны со счетом 1:0. На 27-й автогол оформил Жюль Кунде.

Пенсионеры и каталонцы проводят встречу на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве против Челси: Араухо получил красную

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Боруссия Д разгромила Вильярреал, несмотря на два нереализованных пенальти
Дубль Обамеянга. Марсель с Де Дзерби оформил камбэк против Ньюкасла
Ювентус в драматичной концовке вырвал победу в матче с Буде-Глимт
фото Барселона Челси Челси - Барселона удаление (красная карточка) Рональд Араухо Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2025, 08:47 3
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ

Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой

Иностранный клуб намерен подписать защитника Динамо и сборной Украины
Футбол | 25 ноября 2025, 23:15 0
Иностранный клуб намерен подписать защитника Динамо и сборной Украины
Иностранный клуб намерен подписать защитника Динамо и сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в услугах 20-летнего Тараса Михавко

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 25.11.2025, 19:50
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?
Футбол | 25.11.2025, 16:24
ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?
ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
24.11.2025, 04:30 10
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем