Капитан каталонской Барселоны Рональд Араухо был удален с поля в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 против лондонского Челси.

Уругвайский центральный защитник получил вторую желтую карточку на 44-й минуте из-за подката и оставил свою команду в меньшинстве [видео момента].

Челси выиграл первый тайм у Барселоны со счетом 1:0. На 27-й автогол оформил Жюль Кунде.

Пенсионеры и каталонцы проводят встречу на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве против Челси: Араухо получил красную

Getty Images/Global Images Ukraine

