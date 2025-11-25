ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве против Челси: Араухо получил красную
Капитан каталонцев удален с поля на 44-й минуте, пенсионеры выиграли первый тайм – 1:0
Капитан каталонской Барселоны Рональд Араухо был удален с поля в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 против лондонского Челси.
Уругвайский центральный защитник получил вторую желтую карточку на 44-й минуте из-за подката и оставил свою команду в меньшинстве [видео момента].
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Челси выиграл первый тайм у Барселоны со счетом 1:0. На 27-й автогол оформил Жюль Кунде.
Пенсионеры и каталонцы проводят встречу на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве против Челси: Араухо получил красную
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой
Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в услугах 20-летнего Тараса Михавко