Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер ПСЖ объяснил, почему Забарный вышел сразу после перерыва
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 01:02 | Обновлено 11 декабря 2025, 01:06
Тренер ПСЖ объяснил, почему Забарный вышел сразу после перерыва

Энрике поделился впечатлениями о встрече с Атлетиком

Тренер ПСЖ объяснил, почему Забарный вышел сразу после перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился впечатлениями о встрече с «Атлетиком» Бильбао (0:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Матч получился напряженным и крайне трудным, особенно в первой половине. Мы заслуживали победы – вполне могли взять три очка. Думаю, мы хорошо вошли в игру, было заметно их активное давление, а во втором тайме у нас появились хорошие моменты.

Команда демонстрирует уровень, соответствующий действующим чемпионам Европы, особенно если учитывать сложное начало сезона, когда не все футболисты доступны. Я доверяю команде.

Результат неприятный, но мы сохраняем спокойствие. Нам нужно выиграть еще один матч. Маркиньос? Пока не знаю, нужно подождать. Он сам попросил замену в перерыве – завтра станет яснее», – заявил Энрике.

Украинский защитник парижан Илья Забарный появился на поле сразу после перерыва вместо травмированного Маркиньоса и впервые сыграл вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

По теме:
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Эпическая перестрелка. Байер сыграл вничью с Ньюкаслом
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Луис Энрике Илья Забарный Матвей Сафонов Маркиньос ПСЖ Атлетик Бильбао Лига чемпионов травма
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
