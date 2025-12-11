Тренер ПСЖ объяснил, почему Забарный вышел сразу после перерыва

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился впечатлениями о встрече с «Атлетиком» Бильбао (0:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Матч получился напряженным и крайне трудным, особенно в первой половине. Мы заслуживали победы – вполне могли взять три очка. Думаю, мы хорошо вошли в игру, было заметно их активное давление, а во втором тайме у нас появились хорошие моменты.

Команда демонстрирует уровень, соответствующий действующим чемпионам Европы, особенно если учитывать сложное начало сезона, когда не все футболисты доступны. Я доверяю команде.

Результат неприятный, но мы сохраняем спокойствие. Нам нужно выиграть еще один матч. Маркиньос? Пока не знаю, нужно подождать. Он сам попросил замену в перерыве – завтра станет яснее», – заявил Энрике.