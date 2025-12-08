Во Франции объяснили, почему Забарный не сыграл вместе с Сафоновым за ПСЖ

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный пропустил матч против «Ренна» из-за болезни. Ворота парижан из-за травмы Люка Шевалье защищал российский голкипер Матвей Сафонов, и потенциальное появление украинца и россиянина на одном поле могло бы вызвать серьезный резонанс.

Как отмечает RMC Sport, вполне вероятно, что Илья не сыграл в этом матче именно из-за того, что его место в стартовом составе занял Сафонов.

«Непонятно, является ли болезнь оправданием или нет, это только предположение. Можно сказать, если бы Сафонов и Забарный играли вместе, это вызвало бы скандал в Украине, особенно в контексте российских атак. Российская пропаганда использовала бы эту ситуацию. В Украине довольны, что они не играли вместе», — отмечает издание.