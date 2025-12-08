Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Во Франции объяснили, почему Забарный не сыграл вместе с Сафоновым за ПСЖ
Франция
08 декабря 2025, 01:02
«ПСЖ» разгромил «Ренн» в матче Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный пропустил матч против «Ренна» из-за болезни. Ворота парижан из-за травмы Люка Шевалье защищал российский голкипер Матвей Сафонов, и потенциальное появление украинца и россиянина на одном поле могло бы вызвать серьезный резонанс.

Как отмечает RMC Sport, вполне вероятно, что Илья не сыграл в этом матче именно из-за того, что его место в стартовом составе занял Сафонов.

«Непонятно, является ли болезнь оправданием или нет, это только предположение. Можно сказать, если бы Сафонов и Забарный играли вместе, это вызвало бы скандал в Украине, особенно в контексте российских атак. Российская пропаганда использовала бы эту ситуацию. В Украине довольны, что они не играли вместе», — отмечает издание.

«Похоже на это». Во Франции пояснили, почему Забарный не сыграл с Ренном
«Это невероятно». Луис Энрике разозлился из-за вопроса о Забарном
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Ренн Илья Забарный Матвей Сафонов
Дмитрий Олийченко Источник: RMC
