Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Президент клуба хочет, чтобы остался Костюк
Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, руководство «Динамо» не приняло окончательного решения относительно будущего Костюка в клубе – все будет решаться после заключительных матчей этого года – против «Фиорентины», «Вереса» и «Ноа».
Отмечается, что президент клуба Игорь Суркис видит Костюка главным тренером и ждет успешного результата в следующих матчах.
Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.
