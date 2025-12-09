Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, руководство «Динамо» не приняло окончательного решения относительно будущего Костюка в клубе – все будет решаться после заключительных матчей этого года – против «Фиорентины», «Вереса» и «Ноа».

Отмечается, что президент клуба Игорь Суркис видит Костюка главным тренером и ждет успешного результата в следующих матчах.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.