Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Украины
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо

Президент клуба хочет, чтобы остался Костюк

Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, руководство «Динамо» не приняло окончательного решения относительно будущего Костюка в клубе – все будет решаться после заключительных матчей этого года – против «Фиорентины», «Вереса» и «Ноа».

Отмечается, что президент клуба Игорь Суркис видит Костюка главным тренером и ждет успешного результата в следующих матчах.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Simar_kr
Ну так це було зрозуміло, після такої  "великої" перемоги над самою Кудрівкою.
Ответить
+1
VVO
Чого в принципі і варто було очікувати. Черговий ручний тренер який буде ставити того кого скажуть і не буде вимагати трансферів і великої зп.
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Никто собственно и не верит, что Рахмильевич ищет тренера с его хотелками. У Суркисов с основным бизнесом в облэнерго денег нет на футбол сейчас, да и много никогда не было, это не Ахметов. А из молодежки слепить достойную команду не выйдет, на дворе не 2000 год. Так что привыкайте к такому раскладу, вон Смоловой предлагает смотреть баскетбол.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
На 10 лет! Пусть растёт.
Ответить
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Такий веселий, харизматичний. Я спочатку хотів ставити на Фіорентину в турнірі прогнозистів, але після того як побачив інтерв'ю з Костюком - то зрозумів, що під його проводом ДК здатне здолати фіалок! 😊
Ответить
0
SHTAMPAK STAMAKSY
Хамрун Спартанс
Ответить
-3
DK2025
Пора менять состав минимум на 50%. Костюк действительно это может сделать.
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
