Йожеф САБО: «Они хотят себя продать. Это мешает Шахтеру»

Известный тренер Йожеф Сабо считает, что «Шахтер» станет чемпионом чемпионата Украины по футболу и высказался о бразильцах донецкого гранда.

У «горняков» сильные бразильцы, но, порой, они хотят себя продать, и это иногда мешает команде достигать нужного результата. Однако, я уверен, что в нынешнем сезоне чемпионом станет «Шахтер», – отметил Йожеф Сабо.

«Шахтер» завершил первый круг чемпионата УПЛ на втором месте, уступая ЛНЗ по дополнительным показателям.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».