Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф САБО: «Они хотят себя продать. Это мешает Шахтеру»
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 00:32
270
0

Известный тренер – о бразильцах «Шахтера»

ФК Шахтер. Йожеф Сабо

Известный тренер Йожеф Сабо считает, что «Шахтер» станет чемпионом чемпионата Украины по футболу и высказался о бразильцах донецкого гранда.

У «горняков» сильные бразильцы, но, порой, они хотят себя продать, и это иногда мешает команде достигать нужного результата. Однако, я уверен, что в нынешнем сезоне чемпионом станет «Шахтер», – отметил Йожеф Сабо.

«Шахтер» завершил первый круг чемпионата УПЛ на втором месте, уступая ЛНЗ по дополнительным показателям.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
