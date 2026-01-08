Новый тренер Челси вляпался в те же проблемы, что и Мудрик. Его наказали
Росеньор недавно получил наказание за нарушение правил дорожного движения
Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор и вингер лондонцев Михаил Мудрик имеют неожиданно общую проблему – нарушение правил дорожного движения.
Как сообщает The Telegraph, за несколько дней до официального назначения Росеньор получил штраф за превышение скорости и был обязан выплатить более тысячи фунтов.
Украинский вингер Мудрик ранее также неоднократно попадал в подобные ситуации, из-за чего суд лишил его водительских прав и назначил общественные работы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта переиграла Аманду в двух сетах в третьем раунде австралийского пятисотника
Нападающий «Кременчуга» Артем Целогородцев не появлялся на льду с середины октября