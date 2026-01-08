Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новый тренер Челси вляпался в те же проблемы, что и Мудрик. Его наказали
Англия
08 января 2026, 21:22
Росеньор недавно получил наказание за нарушение правил дорожного движения

Новый тренер Челси вляпался в те же проблемы, что и Мудрик. Его наказали
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор и вингер лондонцев Михаил Мудрик имеют неожиданно общую проблему – нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает The Telegraph, за несколько дней до официального назначения Росеньор получил штраф за превышение скорости и был обязан выплатить более тысячи фунтов.

Украинский вингер Мудрик ранее также неоднократно попадал в подобные ситуации, из-за чего суд лишил его водительских прав и назначил общественные работы.

Лиам Росеньор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: The Telegraph
