Новый тренер Челси вляпался в те же проблемы, что и Мудрик. Его наказали

Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор и вингер лондонцев Михаил Мудрик имеют неожиданно общую проблему – нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает The Telegraph, за несколько дней до официального назначения Росеньор получил штраф за превышение скорости и был обязан выплатить более тысячи фунтов.

Украинский вингер Мудрик ранее также неоднократно попадал в подобные ситуации, из-за чего суд лишил его водительских прав и назначил общественные работы.