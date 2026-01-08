Коке стал рекордсменом по количеству сыгранных мадридских дерби
Произошло это в полуфинале Суперкубка Испании
34-летний игрок Атлетико Коке стал рекордсменом мадридских дерби между Атлетико и Реалом по количеству сыгранных матчей.
Полуфинальный матч за Суперкубок Испании стал 44-м дерби для Коке во всех турнирах.
По этому показателю испанец обошел уже бывшего рекордсмена Серхио Рамоса (43).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных мадридских дерби между Атлетико и Реалом во всех турнирах
- 44 – Коке (Атлетико)
- 43 – Серхио Рамос (Реал)
- 42 – Лука Модрич (Реал)
- 42 – Пако Дженто (Реал)
- 42 – Маноло Санчис (Реал)
44 - Koke Resurrección 🇪🇸 will become the player with the most Madrilenian derbies between Real Madrid and @atletienglish in the history of this such meeting, surpassing Sergio Ramos (43). Omnipresence. #AtleticoMadrid 🤍❤#SpanishSuperCup pic.twitter.com/atZBoMlV3v— OptaJose (@OptaJose) January 8, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец отличился на 81-й минуте матча
Ноа Адекоя подписал контракт с красными