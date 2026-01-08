Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коке стал рекордсменом по количеству сыгранных мадридских дерби
08 января 2026, 21:24 | Обновлено 08 января 2026, 21:25
Произошло это в полуфинале Суперкубка Испании

34-летний игрок Атлетико Коке стал рекордсменом мадридских дерби между Атлетико и Реалом по количеству сыгранных матчей.

Полуфинальный матч за Суперкубок Испании стал 44-м дерби для Коке во всех турнирах.

По этому показателю испанец обошел уже бывшего рекордсмена Серхио Рамоса (43).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных мадридских дерби между Атлетико и Реалом во всех турнирах

  • 44 – Коке (Атлетико)
  • 43 – Серхио Рамос (Реал)
  • 42 – Лука Модрич (Реал)
  • 42 – Пако Дженто (Реал)
  • 42 – Маноло Санчис (Реал)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
