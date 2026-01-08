ВИДЕО. Автогол игрока ПСЖ. Марсель вышел вперед в Суперкубке на 87-й мин

8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч за Суперкубок Франции.

Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный, он заявлен в резерве.

ПСЖ пропустил второй гол на 87-й минуте матча. Вильян Пачо в концовке игры отправил мяч в свои ворота (1:2).

ГОЛ! 1:2. Вильян Пачо, 87 мин (автогол)