Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Автогол игрока ПСЖ. Марсель вышел вперед в Суперкубке на 87-й мин
Франция
08 января 2026, 21:49 | Обновлено 08 января 2026, 23:01
Вильян Пачо в концовке игры отправил мяч в свои ворота

08 января 2026, 21:49 | Обновлено 08 января 2026, 23:01
Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч за Суперкубок Франции.

Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный, он заявлен в резерве.

ПСЖ пропустил второй гол на 87-й минуте матча. Вильян Пачо в концовке игры отправил мяч в свои ворота (1:2).

ГОЛ! 1:2. Вильян Пачо, 87 мин (автогол)

Николай Степанов
