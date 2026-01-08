Франция08 января 2026, 21:49 | Обновлено 08 января 2026, 23:01
375
0
ВИДЕО. Автогол игрока ПСЖ. Марсель вышел вперед в Суперкубке на 87-й мин
Вильян Пачо в концовке игры отправил мяч в свои ворота
08 января 2026, 21:49 | Обновлено 08 января 2026, 23:01
375
0
8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч за Суперкубок Франции.
Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный, он заявлен в резерве.
ПСЖ пропустил второй гол на 87-й минуте матча. Вильян Пачо в концовке игры отправил мяч в свои ворота (1:2).
ГОЛ! 1:2. Вильян Пачо, 87 мин (автогол)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 08 января 2026, 16:31 17
А все так ждали возвращения Юлии
Биатлон | 08 января 2026, 09:57 4
Дарья Долидович получила разрешение от IBU
Футбол | 08.01.2026, 21:13
Футбол | 07.01.2026, 22:20
Футбол | 08.01.2026, 09:02
Комментарии 0
Популярные новости
07.01.2026, 04:30 12
08.01.2026, 14:22 22
07.01.2026, 14:46 7
07.01.2026, 06:23 14
08.01.2026, 05:05 51
06.01.2026, 17:04 1
07.01.2026, 06:02 5
07.01.2026, 04:32