Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»

Украинский футболист Егор Гуничев, ныне выступающий за Левый Берег, вспомнил период выступлений за Александрию под руководством Руслана Ротаня.

– Хотя, Руслан Ротань, возглавивший Александрию зимой, взял тебя на сборы с основной командой.

– В принципе начал хорошо и Петровичу понравилось, однако на вторую часть собрания меня отправили готовиться с U-19. Ротань сказал: «Ничего страшного, не переживай». Я немного расстроился, но мне не оставалось ничего другого, как продолжить работу.

Первые весной игры я провел в U-19, а потом меня начали брать к заявке. Постоянно надеялся, что, наконец, выпустят на поле. Хотя этого и не произошло, я совершенно не обижаюсь. Задавая вопрос Петровичу, он отвечал: «Ты пока не дотягиваешь по уровню». Мы решили, что летом я уеду в аренду в Минай.

– Как тебе тренерский подход Ротаня?

– И сам он, и его штаб очень квалифицированы. Тренировки, мнения, идеи игры на самом высоком уровне. Это показали и результаты, – сказал Егор.

Егор провел в Минае период с 2023 по 2025 год, а затем перебрался в расположение Левого Берега, а Минай исчез с футбольной карты украинского футбола.