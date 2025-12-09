Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Испания
09 декабря 2025, 13:34 | Обновлено 09 декабря 2025, 13:35
1582
5

В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан

Украинца оценивают в 25-30 миллионов евро

09 декабря 2025, 13:34 | Обновлено 09 декабря 2025, 13:35
1582
5 Comments
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, испанский гранд оценивает 26-летнего футболиста в 25-30 миллионов евро. Важную рольв потенциальном переходе Лунина может сыграть Лука Модрич.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб лидирует в гонке за игрока сборной Украины.

По теме:
Большая сумма. Металлист 1925 готовит трансфер 19-летнего нападающего
Новости для Довбика: Рома приняла решение по нападающему. Отправится в АПЛ
У Реала возникли большие проблемы перед матчем с Манчестер Сити
Андрей Лунин трансферы Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Милан Лука Модрич Экрем Конур
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Футбол | 08 декабря 2025, 19:49 4
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной

Стартовала продажа билетов на матч с «Вересом»

Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Футбол | 09 декабря 2025, 08:09 5
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»

Заховайло об и.о. главного тренера киевлян

ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
Футбол | 09.12.2025, 10:19
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Футзал | 08.12.2025, 14:34
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 09.12.2025, 13:46
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
RomеоBoss
Мілан це чудово! Однак Лунін не грав
на постійної основі дуже довго!
Цикаво буде поспостерігати як що цей
трансфер відбудеться!
Ответить
+1
GloryUkraine
Пару днів тому назад тут писали, що ніби Перес казав, що готовий за 10 відпустити, а з чого так подорожчав?
Ответить
+1
fly
Зараз 30 якось малоймовірно, а за 20 думаю з задоволення Мілан забрав би. (треба було після сезону 23/24 продавати то може і 30 було б а може і більше).
Ответить
0
AlexDSan
А за скільки його купили?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем