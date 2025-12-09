В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Украинца оценивают в 25-30 миллионов евро
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Экрем Конур.
По информации источника, испанский гранд оценивает 26-летнего футболиста в 25-30 миллионов евро. Важную рольв потенциальном переходе Лунина может сыграть Лука Модрич.
В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб лидирует в гонке за игрока сборной Украины.
