В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, испанский гранд оценивает 26-летнего футболиста в 25-30 миллионов евро. Важную рольв потенциальном переходе Лунина может сыграть Лука Модрич.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб лидирует в гонке за игрока сборной Украины.