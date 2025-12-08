Легендарный клуб лидирует в гонке за игрока сборной Украины

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал на радары нескольких клубов. Об этом сообщает Playerswitch.

По информации источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересованы «Милан», «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». При этом, в гонке за украинца лидирует итальянский гранд.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес дал добро на продажу звезды «Реала».