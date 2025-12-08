Легендарный клуб лидирует в гонке за игрока сборной Украины
Андрей Лунин попал на радары сразу нескольких клубов
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал на радары нескольких клубов. Об этом сообщает Playerswitch.
По информации источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересованы «Милан», «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». При этом, в гонке за украинца лидирует итальянский гранд.
В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес дал добро на продажу звезды «Реала».
