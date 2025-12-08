Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный клуб лидирует в гонке за игрока сборной Украины
Италия
08 декабря 2025, 12:35 |
1410
3

Легендарный клуб лидирует в гонке за игрока сборной Украины

Андрей Лунин попал на радары сразу нескольких клубов

08 декабря 2025, 12:35 |
1410
3 Comments
Легендарный клуб лидирует в гонке за игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал на радары нескольких клубов. Об этом сообщает Playerswitch.

По информации источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересованы «Милан», «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». При этом, в гонке за украинца лидирует итальянский гранд.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес дал добро на продажу звезды «Реала».

По теме:
Потеря звезды. Нападающий Ромы близок к расторжению контракта с клубом
Два ветерана и летний новичок. Три игрока могут покинуть Эпицентр
Лучший бомбардир. Именитый клуб ведет переговоры с Шахтером по легионеру
Андрей Лунин чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Реал Мадрид Милан Фенербахче Манчестер Юнайтед Астон Вилла
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 04:42 0
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо

Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле

Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты
Футбол | 08 декабря 2025, 10:59 6
Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты
Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты

В Мадриде недовольны действиями Кинтеро Гонсалеса

Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Другие виды | 08.12.2025, 06:47
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Футбол | 07.12.2025, 16:55
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Полузащитник Руха: «Удаление Андриевского пошло нам на пользу»
Футбол | 08.12.2025, 10:51
Полузащитник Руха: «Удаление Андриевского пошло нам на пользу»
Полузащитник Руха: «Удаление Андриевского пошло нам на пользу»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
ну цікаво що з цього вийде, варіант з Міланом дійсно цікавий
Ответить
+1
pol-55
Та так,якщо?то Мілан самий.
Ответить
0
taras_sidyi
За лавочника України
Ответить
-2
Популярные новости
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 4
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 3
Футбол
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем