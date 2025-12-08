Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Винисиус. Перес дал добро на продажу звезды Реала за большую сумму
Испания
08 декабря 2025, 12:17 |
989
1

Не Винисиус. Перес дал добро на продажу звезды Реала за большую сумму

Родриго может покинуть испанский гранд

08 декабря 2025, 12:17 |
989
1 Comments
Не Винисиус. Перес дал добро на продажу звезды Реала за большую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер Родриго может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес дал добро на продажу 24-летнего футболиста за 70 миллионов евро. При этом. он имеет шансы остаться в клубе, если наберет форму и начнет показывать топовую игру.

В текущем сезоне Родриго провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков мира близок к трансферу в «Реал».

По теме:
Потеря звезды. Нападающий Ромы близок к расторжению контракта с клубом
Два ветерана и летний новичок. Три игрока могут покинуть Эпицентр
Лучший бомбардир. Именитый клуб ведет переговоры с Шахтером по легионеру
Родриго Гоес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Флорентино Перес
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Футбол | 08 декабря 2025, 08:12 6
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»

Андрей Николаевич – о тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо

Вестерло Сидорчука вынес Андерлехт. Как выглядит таблица чемпионата Бельгии
Футбол | 08 декабря 2025, 12:14 0
Вестерло Сидорчука вынес Андерлехт. Как выглядит таблица чемпионата Бельгии
Вестерло Сидорчука вынес Андерлехт. Как выглядит таблица чемпионата Бельгии

C 5 по 7 декабря состоялись поединки 17-го тура – Юнион Сент-Жилуаз идет на первом месте

Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Футбол | 07.12.2025, 23:59
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Легендарный клуб готовит трансфер Лунина. Он должен заменить звезду футбола
Футбол | 08.12.2025, 08:31
Легендарный клуб готовит трансфер Лунина. Он должен заменить звезду футбола
Легендарный клуб готовит трансфер Лунина. Он должен заменить звезду футбола
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Бокс | 08.12.2025, 08:54
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Тобто,він зараз грає не топо, це визнає сам Реал. Він так грає вже давно. І все рівно, за "не топового" просить 70 лямів. Альо, Челсі, це твоя історія
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
06.12.2025, 20:59 1
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 4
Футбол
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
06.12.2025, 18:45 10
Биатлон
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем