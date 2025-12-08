Не Винисиус. Перес дал добро на продажу звезды Реала за большую сумму

Бразильский вингер Родриго может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес дал добро на продажу 24-летнего футболиста за 70 миллионов евро. При этом. он имеет шансы остаться в клубе, если наберет форму и начнет показывать топовую игру.

В текущем сезоне Родриго провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков мира близок к трансферу в «Реал».