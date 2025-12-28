В Атлетико приняли решение по подписанию Довбика

Руководство мадридского «Атлетико» приняло решение по трансферу украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика. об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, испанский гранд отказался от подписания 28-летнего украинца, который был предложен «матрасникам» итальянским клубом. Приоритетом «Атлетико» является усиление позиции левого защитника, при этом рассматриваются и кандидаты на позицию форварда.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбиком интересуются два клуба АПЛ.