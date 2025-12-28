Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Атлетико приняли решение по подписанию Довбика
Испания
28 декабря 2025, 22:24 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:35
568
0

В Атлетико приняли решение по подписанию Довбика

Испанский гранд не будет подписывать форварда «Ромы»

28 декабря 2025, 22:24 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:35
568
0
В Атлетико приняли решение по подписанию Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Руководство мадридского «Атлетико» приняло решение по трансферу украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика. об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, испанский гранд отказался от подписания 28-летнего украинца, который был предложен «матрасникам» итальянским клубом. Приоритетом «Атлетико» является усиление позиции левого защитника, при этом рассматриваются и кандидаты на позицию форварда.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбиком интересуются два клуба АПЛ.

По теме:
Не Пищур и не Шапаренко. Жирона собирается подписать украинца
Шахтер может попрощаться с лидером. Известны подробности
У Шахтера появились конкуренты в борьбе за вингера
Рома Рим Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Артем Довбик
Даниил Кирияка Источник: Estadio Deportivo
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 28 декабря 2025, 19:11 15
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 28 декабря в 20:00 по Киеву

Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28 декабря 2025, 21:11 1
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 декабря в 21:45 по Киеву

Кличко решил наказать предательницу Украины
Бокс | 28.12.2025, 08:29
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Футбол | 28.12.2025, 07:55
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28.12.2025, 09:17
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем