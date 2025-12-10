Реал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».
Старт игры состоялся в 22:00 по киевскому времени.
Команды подошли к встрече в хороших позициях: «Реал» набрал 12 очков в пяти турах, а «Сити» отстает всего на два балла, что добавляет матчу особой интриги.
Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе.
Ла Лига. 6-й тур, 10 декабря.
Реал – Манчестер Сити – 1:2 (обновляется)
Голы: Родриго, 28 О'Райли, 35, Холанд, 43 (п).
ГОЛ! Родриго, 28, 1:0!
ГОЛ! О'Райли, 28, 1:1!
ГОЛ! Холанд, 43 (п), 1:2!
