Лига чемпионов
10 декабря 2025, 22:51 | Обновлено 10 декабря 2025, 23:45
Реал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Старт игры состоялся в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды подошли к встрече в хороших позициях: «Реал» набрал 12 очков в пяти турах, а «Сити» отстает всего на два балла, что добавляет матчу особой интриги.

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе.

Ла Лига. 6-й тур, 10 декабря.

Реал – Манчестер Сити – 1:2 (обновляется)
Голы: Родриго, 28 О'Райли, 35, Холанд, 43 (п).

ГОЛ! Родриго, 28, 1:0!

ГОЛ! О'Райли, 28, 1:1!

ГОЛ! Холанд, 43 (п), 1:2!

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
