С Редушко. Стал известен состав Динамо U-19 на матч против Хиберниана

Киевское Динамо U-19 проводит ответный матч 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шотландская команда Хиберниан U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет 10 декабря в 21:00 в шотландском городе Эдинбург на местном стадионе Истер Роуд.

Первая игра прошла в польском городе Сталева Воля и завершилась победой Динамо (1:0). Единственный гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.

Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ против Хиберниана U-19: