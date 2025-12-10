С Редушко. Стал известен состав Динамо U-19 на матч против Хиберниана
Матч 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА начнется в 21:00 по киевскому времени
Киевское Динамо U-19 проводит ответный матч 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
Соперником является шотландская команда Хиберниан U-19.
Игра пройдет 10 декабря в 21:00 в шотландском городе Эдинбург на местном стадионе Истер Роуд.
Первая игра прошла в польском городе Сталева Воля и завершилась победой Динамо (1:0). Единственный гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.
Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ против Хиберниана U-19:
