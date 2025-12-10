Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С Редушко. Стал известен состав Динамо U-19 на матч против Хиберниана
Молодежные турниры
10 декабря 2025, 20:27 |
С Редушко. Стал известен состав Динамо U-19 на матч против Хиберниана

Матч 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА начнется в 21:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо U-19 проводит ответный матч 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шотландская команда Хиберниан U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет 10 декабря в 21:00 в шотландском городе Эдинбург на местном стадионе Истер Роуд.

Первая игра прошла в польском городе Сталева Воля и завершилась победой Динамо (1:0). Единственный гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.

Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ против Хиберниана U-19:

По теме:
Фиорентина – Динамо. Текстовая трансляция матча
Тренер Динамо о перспективах: «Есть шанс на еврокубковую весну»
КОСТЮК – о матче с фиалками, потере игроков и особом госте на поединке
Динамо Киев Хиберниан (Шотландия) Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Хиберниан U-19 стартовые составы Богдан Редушко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
