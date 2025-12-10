«Я надеюсь на это». В Ливерпуле отреагировали на конфликт Слота и Салаха
Эндрю Робертсон хочет продолжать играть с египтянином
Шотландский левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон отреагировал на скандальное интервью своего одногруппника, египетского вингера Мохамеда Салаха:
«Я люблю играть вместе с Мохамедом Салахом и надеюсь, что продолжу играть вместе с ним. Будущее Салаха зависит от других людей. Его будущее в клубе не зависит от меня».
В нынешней кампании Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
