Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Хамрун Спартанс – Шахтер
27 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги конференций
10 декабря в 22:00 состоится поединок 5-го тура Лиги конференций 2025/26.
В мальтийском городе Та-Кали встретятся Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.
Подопечные Арды Турана обыграли Абердин (3:2), уступили Легии (1:2), выиграли у Брейдаблика (2:0) и Шемрок Роверс (2:1).
Шахтер набрал 9 очков из 12 и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Хамрун Спартанс в ЛК проиграл Ягеллонии (0:1), Лозанне (0:1), Самсунспору (0:3) и выиграл у Линкольн Ред Импс (3:1).
Клуб из Мальты находится на 30-й позиции в турнирной таблице, имея 3 балла
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
