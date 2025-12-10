10 декабря в 22:00 состоится поединок 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

В мальтийском городе Та-Кали встретятся Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана обыграли Абердин (3:2), уступили Легии (1:2), выиграли у Брейдаблика (2:0) и Шемрок Роверс (2:1).

Шахтер набрал 9 очков из 12 и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Хамрун Спартанс в ЛК проиграл Ягеллонии (0:1), Лозанне (0:1), Самсунспору (0:3) и выиграл у Линкольн Ред Импс (3:1).

Клуб из Мальты находится на 30-й позиции в турнирной таблице, имея 3 балла

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Хамрун Спартанс – Шахтер

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO