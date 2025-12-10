Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтеру интересен 20-летний опорник из Нигерии, который играет в Словакии
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 19:22 |
1519
1

Шахтеру интересен 20-летний опорник из Нигерии, который играет в Словакии

«Горняки» присматриваются к Адаму Якубу, однако у них есть немало конкурентов

10 декабря 2025, 19:22 |
1519
1 Comments
Шахтеру интересен 20-летний опорник из Нигерии, который играет в Словакии
ФК Тренчин. Адам Якубу

Бронзовый призер минувшего сезона УПЛ «Шахтер» интересуется услугами 20-летнего опорного полузащитника словацкого клуба «Тренчин» Адама Якубу.

Помимо «горняков» молодой нигериец впечатлил также скаутов «Уотфорда» и «Лестера», которые присутствовали на нескольких последних поединках «Тренчина».

Также в гонку за Якубу готов вступить бельгийский «Гент».

Источник отмечает, что успешные выступления Якубу за «Тренчин», а также серьезный интерес к его персоне со стороны заграничных клубов могут побудить футболиста настоять на смене команды уже в январе.

Адам Якубу перешел в «Тренчин» летом минувшего года. С тех пор провел за эту команду 32 матча, в которых не отличался голевыми действиями, но получил 7 желтых карточек.

На портале Transfermarkt Адам Якубу оценивается в 200 тысяч евро.

Ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» ведет переговоры о покупке 21-летнего колумбийского опорника Йохана Кайседо.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Хамрун Спартанс – Шахтер
Хамрун Спартанс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клубы Саудовской Аравии готовы забрать Салаха. Есть только одна помеха
Шахтер Донецк трансферы УПЛ Тренчин трансферы Гент Уотфорд Лестер
Алексей Сливченко Источник: Sportsboom
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Футбол | 10 декабря 2025, 18:43 0
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции

Глейкер Мендоса попал в скандал

Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Футбол | 09 декабря 2025, 21:46 10
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ

Бруниньо может покинуть «Карпаты»

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Футбол | 10.12.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Футбол | 10.12.2025, 06:02
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Мудрик может продолжить карьеру в Португалии после возвращения в футбол
Футбол | 10.12.2025, 15:49
Мудрик может продолжить карьеру в Португалии после возвращения в футбол
Мудрик может продолжить карьеру в Португалии после возвращения в футбол
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Треба взимку окрім Алісона та Проспера ще 2-3 трансфери
Ответить
0
Популярные новости
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 5
Футбол
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 1
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем