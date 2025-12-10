Шахтеру интересен 20-летний опорник из Нигерии, который играет в Словакии
«Горняки» присматриваются к Адаму Якубу, однако у них есть немало конкурентов
Бронзовый призер минувшего сезона УПЛ «Шахтер» интересуется услугами 20-летнего опорного полузащитника словацкого клуба «Тренчин» Адама Якубу.
Помимо «горняков» молодой нигериец впечатлил также скаутов «Уотфорда» и «Лестера», которые присутствовали на нескольких последних поединках «Тренчина».
Также в гонку за Якубу готов вступить бельгийский «Гент».
Источник отмечает, что успешные выступления Якубу за «Тренчин», а также серьезный интерес к его персоне со стороны заграничных клубов могут побудить футболиста настоять на смене команды уже в январе.
Адам Якубу перешел в «Тренчин» летом минувшего года. С тех пор провел за эту команду 32 матча, в которых не отличался голевыми действиями, но получил 7 желтых карточек.
На портале Transfermarkt Адам Якубу оценивается в 200 тысяч евро.
Ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» ведет переговоры о покупке 21-летнего колумбийского опорника Йохана Кайседо.
