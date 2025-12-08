Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер начал переговоры по трансферу опорника из Колумбии
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 17:17 |
1487
15

Шахтер начал переговоры по трансферу опорника из Колумбии

«Горнякам» интересен 21-летний Йохан Кайседо

08 декабря 2025, 17:17 |
1487
15 Comments
Шахтер начал переговоры по трансферу опорника из Колумбии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йохан Кайседо (в красном)

Лидер текущего сезона украинской Премьер-лиги «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 21-летнего опорного полузащитника из Колумбии Йохана Кайседо.

Контракт футболиста принадлежит колумбийскому клубу «Депортиво Пасто», а в 2024 году Кайседо на правах аренды играл в аренде за бразильский «РБ Брагантино».

По информации журналиста Пайпа Сьерры, донецкий клуб уже начал переговоры с представителями Кайседо.

На портале Transfermarkt Кайседо оценивается в 400 тысяч евро, его контракт с «Депортиво Пасто» рассчитан до конца 2026 года.

За «Депортиво Пасто» Кайседо сыграл 69 официальных матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и получил 26 желтых карточек, а также 1 красную.

По теме:
ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
Челси готов обменять Мудрика на аргентинского центрхава
ФОТО. Скандальный экс-форвард Шахтера не упустил шанса на фото с легендой
Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 04:42 0
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо

Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле

Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Другие виды | 08 декабря 2025, 06:47 0
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca

В решающем матче сборная Польши переиграла команду Мексики со счетом 3:1

Динамо оформило подписание украинского вратаря
Футбол | 08.12.2025, 07:40
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины
Футбол | 08.12.2025, 18:01
ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины
ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Футбол | 08.12.2025, 10:46
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Дуже потрібен опорник, бо після відходу Степаненка його нема, а всі спроби обійтися доморощеними серцями на цій позиції не увінчалися успіхом. Шахтар це не ДК щоб чекати 10 років на прогрес вічноперспективного сердця. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 6 ответов
Фанькин кот
Ну ладно, опорник - забивать голешники не его дело. Но как-то многовато он жёлтых заработал. И ещё интересно, сколько этот Кайседо голевых отдал в этих 69 матчах?
Ответить
+1
Показать Скрыть 6 ответов
wojsergivan
а срака на коку перешел?
Ответить
-1
Популярные новости
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 25
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 11
Авто/мото
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 4
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 6
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
06.12.2025, 18:45 10
Биатлон
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем