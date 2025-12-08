Шахтер начал переговоры по трансферу опорника из Колумбии
«Горнякам» интересен 21-летний Йохан Кайседо
Лидер текущего сезона украинской Премьер-лиги «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 21-летнего опорного полузащитника из Колумбии Йохана Кайседо.
Контракт футболиста принадлежит колумбийскому клубу «Депортиво Пасто», а в 2024 году Кайседо на правах аренды играл в аренде за бразильский «РБ Брагантино».
По информации журналиста Пайпа Сьерры, донецкий клуб уже начал переговоры с представителями Кайседо.
На портале Transfermarkt Кайседо оценивается в 400 тысяч евро, его контракт с «Депортиво Пасто» рассчитан до конца 2026 года.
За «Депортиво Пасто» Кайседо сыграл 69 официальных матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и получил 26 желтых карточек, а также 1 красную.
🚨 #ShakhtarDonetsk está interesado en el joven capitán del #Pasto, Johan Caicedo (21). Los ucranianos ya entablaron diálogos con el círculo del mediocampista para hacer una oferta al ‘volcánico’ 🌋 pic.twitter.com/ErXH4y08vx— Pipe Sierra (@PSierraR) December 7, 2025
