Шахтер начал переговоры по трансферу опорника из Колумбии

Лидер текущего сезона украинской Премьер-лиги «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 21-летнего опорного полузащитника из Колумбии Йохана Кайседо.

Контракт футболиста принадлежит колумбийскому клубу «Депортиво Пасто», а в 2024 году Кайседо на правах аренды играл в аренде за бразильский «РБ Брагантино».

По информации журналиста Пайпа Сьерры, донецкий клуб уже начал переговоры с представителями Кайседо.

На портале Transfermarkt Кайседо оценивается в 400 тысяч евро, его контракт с «Депортиво Пасто» рассчитан до конца 2026 года.

За «Депортиво Пасто» Кайседо сыграл 69 официальных матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и получил 26 желтых карточек, а также 1 красную.