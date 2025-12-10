Ювентус – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву
10 декабря, на основном этапе Лиги чемпионов между собой сыграют Ювентус – Пафос. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ювентус
Туринский клуб не может похвастаться особыми успехами, ведь 23 строчка и шесть набранных очков крайне слабый результат. В последнем туре Ювентус обыграл в гостях Буде/Глимт – 3:2, вырвав победу в компенсированное время, данный выигрыш стал первым в этой Лиге чемпионов. Поражение у клуба тоже было одно, в гостях от грозного Реала – 0:1.
Есть проблемы и в Серии А, где Ювентус идет только седьмым, отставание от первого квартета составляет 4 очка, а до первого места восемь баллов. В последнем туре команда уступила на выезде одному из лидеров – 1:2. Хоть клубу в еврокубках мало что светит, при такой игре, не выход в плей-офф будет расцениваться, как большой провал. Не смогут сыграть из-за травм Гатти, Милик, Писольйо, Ругани и Влахович.
Пафос
Кипрский дебютант не растерялся в мощной компании, прямо сейчас Пафос в зоне плей-офф, занимая последнюю 24 строчку. В этой Лиге чемпионов Пафос уступил только мощной Баварии дома 1:5, кроме этого были выездные нулевые ничьи против Олимпиакоса и Кайрата. Клуб в последнем туре сумел вырвать ничью на своем поле у Монако – 2:2. Единственную победу команда одержала в родных стенах против Вильярреала.
Пафос доказал, что не является проходным соперником, но не думаю, что этим ребятам светит плей-офф. Команда лидирует на внутренней арене, опережая после 13 туров ближайшего преследователя на 3 балла. Не помогут партнерам Бриту, Мимович, Удефальк, Педрао и Сема.
Прогноз
Не секрет, что хозяева выше классом и считаются безоговорочными фаворитами предстоящего матча.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,19 для Ювентуса и 17,74 для Пафоса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Команды ранее между собой не играли, ведь о Пафосе мало кто вообще слышал. Соперники мотивированы, они прямые конкуренты, но результат однозначно будет больше давить на туринцев. Думаю, киприоты постараются дать бой, поэтому ставлю на обмен голами за 2,22.
22:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадрид против Гвардиолы, Ливер для Интера, сложно для Динамо и легко для Шахтера
Киевский клуб не сможет избавиться от Бленуце