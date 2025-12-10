10 декабря, на основном этапе Лиги чемпионов между собой сыграют Ювентус – Пафос. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Туринский клуб не может похвастаться особыми успехами, ведь 23 строчка и шесть набранных очков крайне слабый результат. В последнем туре Ювентус обыграл в гостях Буде/Глимт – 3:2, вырвав победу в компенсированное время, данный выигрыш стал первым в этой Лиге чемпионов. Поражение у клуба тоже было одно, в гостях от грозного Реала – 0:1.

Есть проблемы и в Серии А, где Ювентус идет только седьмым, отставание от первого квартета составляет 4 очка, а до первого места восемь баллов. В последнем туре команда уступила на выезде одному из лидеров – 1:2. Хоть клубу в еврокубках мало что светит, при такой игре, не выход в плей-офф будет расцениваться, как большой провал. Не смогут сыграть из-за травм Гатти, Милик, Писольйо, Ругани и Влахович.

Пафос

Кипрский дебютант не растерялся в мощной компании, прямо сейчас Пафос в зоне плей-офф, занимая последнюю 24 строчку. В этой Лиге чемпионов Пафос уступил только мощной Баварии дома 1:5, кроме этого были выездные нулевые ничьи против Олимпиакоса и Кайрата. Клуб в последнем туре сумел вырвать ничью на своем поле у Монако – 2:2. Единственную победу команда одержала в родных стенах против Вильярреала.

Пафос доказал, что не является проходным соперником, но не думаю, что этим ребятам светит плей-офф. Команда лидирует на внутренней арене, опережая после 13 туров ближайшего преследователя на 3 балла. Не помогут партнерам Бриту, Мимович, Удефальк, Педрао и Сема.

Прогноз

Не секрет, что хозяева выше классом и считаются безоговорочными фаворитами предстоящего матча.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,19 для Ювентуса и 17,74 для Пафоса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Команды ранее между собой не играли, ведь о Пафосе мало кто вообще слышал. Соперники мотивированы, они прямые конкуренты, но результат однозначно будет больше давить на туринцев. Думаю, киприоты постараются дать бой, поэтому ставлю на обмен голами за 2,22.