Лига чемпионов11 декабря 2025, 03:36 | Обновлено 11 декабря 2025, 03:41
Ювентус – Пафос – 2:0. Маккенни и Дэвид. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
Вечером 10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов.
Итальянский Ювентус дома победил кипрский Пафос (2:0).
Голы забили Уэстон Маккенни (после ассиста Андреа Камбьяс) и Джонатан Давид (с паса Кенана Йылдыза).
Ювентус набрал 9 очков и вошкл в топ-24, зону попадания в плей-офф ЛЧ.
Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря 2025.
Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр) – 2:0
Голы: Маккенни, 67, Дэвид, 73.
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Ювентус), асcист Кенан Йылдыз.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус), асcист Андреа Камбьязо.
