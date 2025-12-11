Вечером 10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов.

Итальянский Ювентус дома победил кипрский Пафос (2:0).

Голы забили Уэстон Маккенни (после ассиста Андреа Камбьяс) и Джонатан Давид (с паса Кенана Йылдыза).

Ювентус набрал 9 очков и вошкл в топ-24, зону попадания в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря 2025.

Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр) – 2:0

Голы: Маккенни, 67, Дэвид, 73.

Видео голов и обзор матча