Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Ювентус
10.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Пафос
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 03:36 | Обновлено 11 декабря 2025, 03:41
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов.

Итальянский Ювентус дома победил кипрский Пафос (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы забили Уэстон Маккенни (после ассиста Андреа Камбьяс) и Джонатан Давид (с паса Кенана Йылдыза).

Ювентус набрал 9 очков и вошкл в топ-24, зону попадания в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря 2025.

Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр) – 2:0

Голы: Маккенни, 67, Дэвид, 73.

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Ювентус), асcист Кенан Йылдыз.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус), асcист Андреа Камбьязо.
Ювентус Пафос видео голов и обзор Лига чемпионов Джонатан Дэвид Уэстон Маккенни Андреа Камбьязо Кенан Йылдыз
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
