Лига Чемпионов
Ювентус
10.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Пафос
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 23:51 | Обновлено 11 декабря 2025, 01:04
Ювентус переиграл Пафос и поднялся в зону плей-офф Лиги чемпионов

У туринского клуба голами отметились Уэстон Маккенни и Джонатан Дэвид

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов.

В Турине на Allianz Stadium Ювентус уверенно победил кипрский Пафос (2:0).

На 67-й минуте Вестон Маккенни завершил комбинацию после ассиста Андреа Камбьясо и открыл счкт (1:0).

Гости были вынуждены раскрываться, и это сыграло на руку команде Лучано Спаллетти.

На 73-й минуте Джонатан Давид удвоил преимущество «Юве», замкнув передачу Кенана Йылдыза (2:0).

Ювентус набрал 9 очков и вошкл в топ-24, зону попадания в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря 2025.

Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр) – 2:0

Голы: Маккенни, 67, Давид, 73.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Ювентус), асcист Кенан Йылдыз.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус), асcист Андреа Камбьязо.
Тренер ПСЖ объяснил, почему Забарный вышел сразу после перерыва
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Эпическая перестрелка. Байер сыграл вничью с Ньюкаслом
