Ювентус переиграл Пафос и поднялся в зону плей-офф Лиги чемпионов

Вечером 10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов.

В Турине на Allianz Stadium Ювентус уверенно победил кипрский Пафос (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 67-й минуте Вестон Маккенни завершил комбинацию после ассиста Андреа Камбьясо и открыл счкт (1:0).

Гости были вынуждены раскрываться, и это сыграло на руку команде Лучано Спаллетти.

На 73-й минуте Джонатан Давид удвоил преимущество «Юве», замкнув передачу Кенана Йылдыза (2:0).

Ювентус набрал 9 очков и вошкл в топ-24, зону попадания в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря 2025.

Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр) – 2:0

Голы: Маккенни, 67, Давид, 73.

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея