Ювентус переиграл Пафос и поднялся в зону плей-офф Лиги чемпионов
У туринского клуба голами отметились Уэстон Маккенни и Джонатан Дэвид
Вечером 10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов.
В Турине на Allianz Stadium Ювентус уверенно победил кипрский Пафос (2:0).
На 67-й минуте Вестон Маккенни завершил комбинацию после ассиста Андреа Камбьясо и открыл счкт (1:0).
Гости были вынуждены раскрываться, и это сыграло на руку команде Лучано Спаллетти.
На 73-й минуте Джонатан Давид удвоил преимущество «Юве», замкнув передачу Кенана Йылдыза (2:0).
Ювентус набрал 9 очков и вошкл в топ-24, зону попадания в плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря 2025.
Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр) – 2:0
Голы: Маккенни, 67, Давид, 73.
