Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»
Суркис заменил Шовковского на Костюка
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что уже экс-тренер Динамо Александр Шовковский заслужил больше уважения от президента клуба Игоря Суркиса, чем увольнение по телефону.
«Шовковского уволили по телефону – такой себе момент. Динамо – все еще чемпион, Шовковский – тренер чемпиона. Человек много дал Динамо».
«И я считаю, что Александр Владимирович заслужил чуть больше уважения, чем увольнение по телефону», – сказал Вацко.
Новым наставником стал Игорь Костюк. При нем киевляне в УПЛ сперва проиграли Полтаве, а затем обыграли Кудровку.
тем более что вина Суркиса очевидна, команда не получила трансферов вовремя. продали ведущего форварда 17 млн и троих подписали уже в конце лета за 3 млн.
вон в Англии после чемпионского сезона Слоту скупили игроков на 300 млн а у Слота провал похлеще динамовского. Но тренеру дают возможность исправить ситуацию, ведь он стал чемпионом.