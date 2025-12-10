Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 10 декабря 2025, 17:18
1851
5

Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»

Суркис заменил Шовковского на Костюка

10 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 10 декабря 2025, 17:18
1851
5 Comments
Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что уже экс-тренер Динамо Александр Шовковский заслужил больше уважения от президента клуба Игоря Суркиса, чем увольнение по телефону.

«Шовковского уволили по телефону – такой себе момент. Динамо – все еще чемпион, Шовковский – тренер чемпиона. Человек много дал Динамо».

«И я считаю, что Александр Владимирович заслужил чуть больше уважения, чем увольнение по телефону», – сказал Вацко.

Новым наставником стал Игорь Костюк. При нем киевляне в УПЛ сперва проиграли Полтаве, а затем обыграли Кудровку.

По теме:
ФОТО. Динамо из Люблина прибыло во Флоренцию на матч Лиги конференций
ВАНОЛИ о матче с Динамо: «Я выпущу лучший состав»
Плюс Ярмоленко, минус Пономаренко. Заявка Динамо на матч еврокубка
Александр Шовковский Виктор Вацко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Костюка – кадровые проблемы. Три футболиста Динамо не сыграют с фиалками
Футбол | 10 декабря 2025, 14:52 1
У Костюка – кадровые проблемы. Три футболиста Динамо не сыграют с фиалками
У Костюка – кадровые проблемы. Три футболиста Динамо не сыграют с фиалками

Бражко, Ярмоленко и Беловар не успели восстановиться от травм

Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Бокс | 10 декабря 2025, 09:26 1
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд

Александр спрогнозировал исход боя Джошуа – Пол

Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Футбол | 10.12.2025, 10:33
Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Футбол | 09.12.2025, 18:32
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Футбол | 10.12.2025, 10:27
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
odiniznashih
Если бы он опередил и сам ушел, а все к тому шло, то уважения к нему было бы побольше.
Ответить
+1
2112
В цьому весь наш футбол. Ніякої поваги !!!!!!!!  Який би не був тренер, але Чемпіонство взяв.  В теперішньому становищі винуватий не тільки тренер, але і гравці своїми діями на полі показували свою некомпетентність і непрофесіоналізм !!!! Тому треба було зібрати всіх разом і розігнати теж всіх разом. Оце було б спрведливо і чесно !!!!!!!  А так просто все звалили на СаШо !!!!! Але при тих гравцях які залишились толку не буде. Тому що на полі не тренер грає. Грають граці, яким абсолютно по.........й  результат і честь клубу !!!!!!!!
Ответить
+1
Forvard001
Для олігархів тренер це іграшка,яка керує теж іргашками, на яких хозяїн трате свої гроші заради кайфу,тож нічого дивного в цьому не має
Ответить
0
2112
Згоден на всі 100. СаШо треба було піти раніше !!!!!!  Хай би сам президент розгрібався з  своїми  родичами !!!!
Ответить
0
Gargantua
тоже так считаю, свинский поступок
тем более что вина Суркиса очевидна, команда не получила трансферов вовремя. продали ведущего форварда 17 млн и троих подписали уже в конце лета за 3 млн.
вон в Англии после чемпионского сезона Слоту скупили игроков на 300 млн а у Слота провал похлеще динамовского. Но тренеру дают возможность исправить ситуацию, ведь он стал чемпионом.
Ответить
0
Популярные новости
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
09.12.2025, 08:55 2
Бокс
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 18
Футбол
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем