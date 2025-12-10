Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что уже экс-тренер Динамо Александр Шовковский заслужил больше уважения от президента клуба Игоря Суркиса, чем увольнение по телефону.

«Шовковского уволили по телефону – такой себе момент. Динамо – все еще чемпион, Шовковский – тренер чемпиона. Человек много дал Динамо».

«И я считаю, что Александр Владимирович заслужил чуть больше уважения, чем увольнение по телефону», – сказал Вацко.

Новым наставником стал Игорь Костюк. При нем киевляне в УПЛ сперва проиграли Полтаве, а затем обыграли Кудровку.