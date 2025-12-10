Жирона вылетит, а Пеллегрини возглавит Бразилию. Обзор 15 тура Ла Лиги

Много слухов о том, что Алонсо будет уволен в случае негативного результата в матче ЛЧ против «Ман Сити» на неделе. Допустим, СМИ не лгут, а действительно имеют инсайды. Вот не выигрывает «Реал» у англичан, прощается с Алонсо... а дальше? Придется начинать все с нуля. Причем с пониманием, что как тренер Хаби был крут. Его «Реал» впервые за годы не только побеждал, но и играл великолепно. С ним мадридцы провели свое лучшее по качеству футбола Эль-Класико за много сезонов. Так что окажется, что Алонсо «съела» раздевалка. Был хорошим тренером, но звездам нужен был обслуживающий персонал, а не наставник. И в такой ситуации клуб сделал выбор в пользу футболистов. Показал тем, что они главные. Что они будут решать, кто их тренирует. Это очень темная дорожка. Пойдя по ней, можно потерять не сезон – целое поколение звезд.

Хочется верить, что Перес это понимает. Он всегда был умным дядькой, а приглашение Хаби летом выглядело как готовность к переменам и выбрать тренера, а не футболистов. Поэтому ждем и наблюдаем. А пока это делаем – прощаемся традиционным обзором с, возможно, решающим для Хаби и его судьбы туром Ла Лиги.

Нормализуйте пропускать

Пока далеко не ушли от «Реала», давайте разберемся с его матчем. Он уступил «Сельте» дома (0:2): не забил, пропустил дважды, наловил красных карточек. Позитива не будет, нет смысла притягивать его за уши. Однако возможность уменьшить концентрацию негатива есть. Способ прост: нужно вспомнить, что «Реал» был на поле не один. У «Сельты» с учетом этого матча 12 забитых в 6 последних поединках против «Барселоны» и «Реала». Во всех – минимум мяч, в большинстве – 2-3. Это стабильно одна из лучших, если не лучшая атака в матчах против испанских грандов. Пропускать от нее – естественно. Давайте это нормализуем! Если коллектив умеет играть в футбол, то он будет забивать. «Сельта» играет, поэтому отличилась в 18 подряд гостевых поединках Ла Лиги. Ругайте мадридцев, но и хвалите команду из Виго чаще.

День сурка

Как будто годами одно и то же: «Атлетико» в чемпионской гонке или вот-вот, прямо близко-близко к ней, а потом теряет все за короткий промежуток времени. На старте сезона команда не выигрывала и отстала от «Барселоны» и «Реала» – отчаяние. Выдала победную серию – надежда. А теперь уступила дважды за неделю и снова отстала от лидера уже на 9 очков – снова отчаяние. Постоянный цикл, который вынуждены переживать фаны команды. На этот раз она, кстати, не справилась всего лишь с «Атлетиком» (0:1). Тем самым, который до этого победил только в 2 из 8 своих последних матчей, причем обе победы – над клубами-новичками лиги. А теперь справился с одним из лидеров. «Атлетико», кстати, отстал не только от «Барселоны», но и от «Вильярреала»: теперь у «субмарины» +4 в таблице и матч в запасе. Можно даже в топ-3 не финишировать.

Карло, переодевайся!

Смотрел матч «Бетиса» и «Барселоны» (3:5) и думал: «Вот же Карло дает!». Представьте себе: успевает рулить и сборной Бразилии, и севильским клубом. Уже немолодой, но сколько энергии... Что? Говорите, главный в «Бетисе» Пеллегрини? Трудно поверить: почему тогда его команда играет как «Реал» Анчелотти? Та же пассивность без мяча, такие же отрезки безразличия во время игры, такая же готовность воспользоваться возможностью в атаке, когда такая появится... Хорошо, если тренер «Бетиса» – все-таки Пеллегрини, то он точно работает по конспектам своего итальянского коллеги. И отрабатывает великолепно! Без выдающихся результатов, но тем не менее: «Бетис» играет как «Реал» Карло. Поэтому если вдруг сборной Бразилии после ЧМ в 2026 году понадобится преемник для Анчелотти, то я его для команды уже нашел. Контракт Мануэля, кстати, именно до лета.

Похоже на план

Мне не повезло: нечего было делать вечером в пятницу. Поэтому я посмотрел матч «Овьедо» и «Мальорки». И знаете, счет 0:0 – это еще полбеды. А вот то, что обе команды он устраивал, уже смахивает на полноценную такую, жирную. 1 big chance на 2 клуба за 90 минут. И я бы даже понял такой осторожный подход, если бы очки им не были нужны, но нет: обе команды среди аутсайдеров, обе набирают в среднем меньше очка/тур. «Овьедо» – вообще красавцы, потому что не забили ни одного мяча (!) в 5 последних домашних матчах Ла Лиги. Впрочем, в 3 подряд набрали 1 очко: 0:0, 0:0 и 0:0. Команда настолько настойчиво засушивает и сводит матчи к ничьим без голов, что закрадывается мысль: а может, у нее все-таки есть какой-то план? Не может же она просто довольствоваться малым постоянно и на что-то рассчитывать... Не может же, да?

Миссия невыполнима

Посмотрел на таблицу после тура и понял: я не знаю, как «Жироне» не вылететь из Ла Лиги в этом сезоне. Пока ничего плохого не случилось, у команды есть какая-то игра, но... кого она должна обогнать? Ок, «Леванте» и «Овьедо» – пару новичков чемпионата. А еще? Назовите хотя бы одного. Последний новичок «Эльче» разгромил каталонцев в эти выходные (3:0), так что теперь опережает их на 7 очков в таблице – это много, а «Жирона» хуже играет в футбол, так что вряд ли столько отыграет. У «Мальорки» ужасный старт сезона, но она вне зоны вылета. У «Осасуны» уже состоялись выезды почти ко всем топ-клубам лиги – она уже сыграла самые тяжелые матчи, дальше – легче, а она и сейчас выше «Жироны». «Сосьедад» и «Севилья» не вылетят: составы не позволят. Остается «Валенсия», которая в таблице xPTS выше «Сельты». Каталонцам нужно чудо для спасения. Одного только Шапаренко зимой не хватит.

О других матчах

«Вильярреал» одолел «Хетафе» (2:0). После удаления у соперника на 48 минуте «субмарина» до конца игры имела 0 угловых, но и допустила 0 ударов по собственным воротам – все, что нужно знать об уровне прагматичности команды. «Севилья» не проиграла «Валенсии» в матче (1:1), где на мяче имела схему 3-6-1 (3-2-4-1): попробуйте убедить меня, что командой руководит не Гвардиола. «Алавес» чуть ранее в сезоне прервал 7-матчевую серию без поражений «Эльче», теперь – 6-матчевую с забитыми «Сосьедада» (1:0). Главный убийца серий в лиге. А главный убийца романтического футбола на этой неделе в Испании – «Эспаньол», который с 36% владения мячом дома и переиграл (1:0), и перебил (9:6 по попыткам) «Райо». Еще в туре сыграли в понедельник «Осасуна» и «Леванте» (2:0), но этот матч никто не посмотрел. Показатель в 1.3 xG на 2 команды намекает: правильно сделали.

Сборная тура

Я не смог всунуть в команду Беренгера и Уильямса из Бильбао, потому что ради них пришлось бы отказаться от кого-то с 2+ голевыми действиями в атаке. Поэтому просто зафиксирую: «Атлетик» и лично эти двое провели топ-матч и были бы среди лучших в большинстве туров сезона. А пока впереди у нас пара форвардов Мир и Торрес из «Эльче» и «Барселоны» соответственно. На двоих у них 5 голов за выходные, оба забили большинство мячей своих команд в матчах. Оба стали лучшими бомбардирами своих коллективов в чемпионате, обойдя более звездных партнеров. Под этой парой – Сведберг из «Сельты». Целый сезон сидел на скамейке, а тут оформил дубль после выхода на замену в ворота «Реала» – такое не контрится. С такой тройкой бомбардиров наша команда вообще не будет переживать за забитые голы. Просто отдай мяч вперед – а там разберутся.

Пасовать вперед будут Комесанья из «Вильярреала» и Фебас из «Эльче». У футболиста «субмарины» 9 оборонительных действий с позиции центрального полузащитника, несколько удачных попыток дриблинга и топ-1 показатель среди хавов и нападающих по количеству пасов в матче. Не менее важную роль в розыгрыше мяча сыграл валенсиец: чаще него в матче отдавали передачи только центральные защитники. Ну и свои 3 отбора и 2 выноса он также сделал. Кстати, в нашу команду попадает уже в четвертый раз в сезоне! То хорошо пасует, то отбирает, то забивает. Де Ла Фуэнте, читай мои обзоры внимательнее! В следующем абзаце разберемся с защитниками, а сейчас зафиксируем, что вратарь нашей команды – Раду из «Сельты». Во-первых, игра на ноль с «Реалом». Во-вторых, разве этого недостаточно? Ну ладно, еще 7 сейвов сделал. Герой матча.

В защите будет целая пятерка футболистов, все – из разных команд. На левом фланге разницу будет делать Осо из «Севильи». У всех футболистов коллектива в матче с «Валенсией» 4 паса под удары, лично у Осо – 3. 75%. Без него вообще бы не атаковали. Всем бы такого активного у чужих ворот крайнего защитника. Справа – Наварро из «Вильярреала». 8 одних лишь отборов – это элитный уровень. Тройку центральных открывает Бойомо из «Осасуны». 11 оборонительных действий – уже хорошо, а вместе с выносом с линии ворот и сохранением для команды сухаря – легкий билет в нашу сборную. Рядом с ним – Пачеко из «Алавеса». 12 оборонительных действий против команды, которая до этого забила в 6 подряд турах ЛЛ. Ну, теперь не забила. Из-за него. А вот «Мальорка» в ворота «Овьедо» не забила из-за выдающегося футбола Кармо: у того 13 выносов мяча. У всех партнеров вместе взятых только 11.

Лучшим игроком тура назову Феррана Торреса, потому что хет-трик за тайм – слишком весомый аргумент. А мог бы быть покер, если бы Ямаль после перерыва позволил испанцу исполнить пенальти... Тренером тура выбираю наставника «Атлетика» Эрнесто Вальверде. Во-первых, потому что хоть кто-то из Бильбао в нашей символической сборной нужен. Во-вторых, потому что победил «Атлетико». В-третьих, потому что сделал это на неделе сразу после поражения 0:3 «Реалу», то есть смог уговорить ребят собраться, мотивировал, нашел нужные слова. Нашу команду также на победный лад настроит.

5-2-1-2: Раду («Сельта») – Осо («Севилья»), Пачеко («Алавес»), Бойомо («Осасуна»), Кармо («Овьедо»), Наварро («Вильярреал») – Комесанья («Вильярреал»), Фебас («Эльче») – Сведберг («Сельта») – Мир («Эльче»), Торрес («Барселона»)

Игрок тура – Ферран Торрес («Барселона»)

Тренер тура – Эрнесто Вальверде («Атлетик»)

Факты тура:

– 27 месяцев «Бетис» не пропускал 5+ голов за матч в чемпионате Испании. Теперь пропустил от «Барселоны» (3:5). Последняя предыдущая неудача датируется сентябрем 2023 года. Тогда 5 голов он пропустил… также от «Барселоны» (0:5). Самый неудобный соперник для команды;

– 2 гостевых матча подряд проиграл «Атлетико» в Ла Лиге. Это случилось с ним впервые с 2023 года. Тогда серия длилась аж 4 поединка. В течение нее «матрасники» уступили в том числе «Барселоне» и «Атлетику». Сейчас проиграли тем же командам. История циклична;

– 19 домашних матчей подряд в ЛЛ отличался «Реал», а теперь не смог. Последний раз в Мадриде не пропустила смогла «Барселона», из нетоповых команд – «Райо». Он сделал это еще в 2023 году;

– 3 матча тура содержали по 2 красные карточки. За 14 предыдущих туров таких поединков суммарно было только 4. То есть этот уик-энд прошел с наибольшим количеством грубостей в сезоне;

– 6 побед по счету в туре сопровождались также и победой по xG. Всего с отличным от ничейного счетом завершились 7 матчей, единственный с нелогичным, согласно xG-показателям, результатом – между «Реалом» и «Сельтой» (0:2, но мадридцы создали больше);

– 3 команды Ла Лиги остались без забитых голов с пенальти в сезоне после того, как «Бетис» реализовал свой в ворота «Барселоны». Причем 2 из них уже имели хотя бы попытку. Единственная команда лиги после тура без ударов с точки в сезоне – «Хетафе». Таких клубов на все топ-чемпионаты Европы суммарно только 5.

Выступления наших

Жаловался последние недели, что наши любимки из «Жироны» не могут провести топ-матч одновременно? Ну что ж, теперь есть синхронность: оба провалились. У Вити самая высокая оценка в «Жироне», однако это именно тот случай, когда лучший среди худших: аж у 9 футболистов основы «Эльче» выше. На двоих у украинцев 1 удар по воротам. У Ваната вообще суммарно только 4 за 7 последних туров, рекорд на отрезке – 1/матч. «Жирона» выглядит плохо в атаке. Против «Эльче» вроде бы получила довольно комфортный сценарий, где можно атаковать на пространстве, но не помогло. Команда медленно сползает в Сегунду. Еще раз: проблема не в том, что у нее мало очков, а в том, что она слабее конкурентов. Ждем усиления зимой. Если его не будет, то в сезоне 26/27 будем болеть за наших+своих в Сегунде.

