8 декабря на Эль-Садар пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Осасуна встретится с Леванте. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Осасуна

Команда в последнее время привыкла пусть не к ярким успехам, но все же к неплохим результатам. Еще Аррасате, начинавший в Памплоне с подъема из Сегунды, выводил своих подопечных в Лигу конференций. В прошлом сезоне, уже при Морено, не повторили это лишь потому, что по дополнительным показателям уступили итоговое восьмое место Райо Вальекано.

После таких предшественников работа Лиски выглядит достаточно провально. Ведь все скатилось фактически до борьбы за выживание. После начала октября выходило выигрывать только в рамках Копы дель Рей. Там и на этой неделе справились с Эбро с итоговыми 3:5. Но при этом в Ла Лиге двенадцать очков - столько же, сколько у Жироны, что по формальным признакам оставался пока ниже, в зоне вылета.

Леванте

Клуб, что имел опыт, пусть и разовый, в еврокубках, в 2022-м году отправился в Сегунду. И далеко не сразу получилось вернуться. Только после того, как на тренерский пост пригласили Калеро, получился долгожданный прорыв, и наконец-то собрали достаточно очков, чтобы перебраться в Примеру.

Но сейчас Хулиан как раз остался без работы. Его уволили после поражения 0-2 от кризисного Атлетика в прошлом туре. Это уже был девятый проигранный матч, и с девятью очками новичок застрял на самом дне таблицы, на пару с другой командой, поднявшейся из Сегунды - Овьедо. Да, уже без этого тренера победили, но это в кубке с ноунеймами из Сьесы - и то за счет единственного очка. Но сложно представить, за счет чего можно прибавить в Ла Лиге. Наоборот, скоро на Кубок Африканских Наций уедет Этта-Эйонг. А Карл забил пять раз при одном ассисте - при всего шестнадцати у всего коллектива.

Статистика личных встреч

Трижды в пяти крайних поединках выиграли футболисты из Памплоны при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитов хозяев. Такие поединки они должны выигрывать - верим, что это получится (коэффициент - 1,84).