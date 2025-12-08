Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осасуна – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Осасуна
08.12.2025 22:00 - : -
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 декабря 2025, 17:10 |
45
0

Осасуна – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок пройдет 8 декабря в 22:00 по Киеву

08 декабря 2025, 17:10 |
45
0
Осасуна – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря на Эль-Садар пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Осасуна встретится с Леванте. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Осасуна

Команда в последнее время привыкла пусть не к ярким успехам, но все же к неплохим результатам. Еще Аррасате, начинавший в Памплоне с подъема из Сегунды, выводил своих подопечных в Лигу конференций. В прошлом сезоне, уже при Морено, не повторили это лишь потому, что по дополнительным показателям уступили итоговое восьмое место Райо Вальекано.

После таких предшественников работа Лиски выглядит достаточно провально. Ведь все скатилось фактически до борьбы за выживание. После начала октября выходило выигрывать только в рамках Копы дель Рей. Там и на этой неделе справились с Эбро с итоговыми 3:5. Но при этом в Ла Лиге двенадцать очков - столько же, сколько у Жироны, что по формальным признакам оставался пока ниже, в зоне вылета.

Леванте

Клуб, что имел опыт, пусть и разовый, в еврокубках, в 2022-м году отправился в Сегунду. И далеко не сразу получилось вернуться. Только после того, как на тренерский пост пригласили Калеро, получился долгожданный прорыв, и наконец-то собрали достаточно очков, чтобы перебраться в Примеру.

Но сейчас Хулиан как раз остался без работы. Его уволили после поражения 0-2 от кризисного Атлетика в прошлом туре. Это уже был девятый проигранный матч, и с девятью очками новичок застрял на самом дне таблицы, на пару с другой командой, поднявшейся из Сегунды - Овьедо. Да, уже без этого тренера победили, но это в кубке с ноунеймами из Сьесы - и то за счет единственного очка. Но сложно представить, за счет чего можно прибавить в Ла Лиге. Наоборот, скоро на Кубок Африканских Наций уедет Этта-Эйонг. А Карл забил пять раз при одном ассисте - при всего шестнадцати у всего коллектива.

Статистика личных встреч

Трижды в пяти крайних поединках выиграли футболисты из Памплоны при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитов хозяев. Такие поединки они должны выигрывать - верим, что это получится (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Осасуна
8 декабря 2025 -
22:00
Леванте
Победа Осасуны 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Опять травма. Реал потерял ключевого игрока на длительный срок
Не только Зидан. Флорентино Перес нашел нового тренера для Реала
Осасуна Леванте Ла Лига Ла Лига - betking чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Футбол | 08 декабря 2025, 10:04 25
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?

«Верес» согласился доиграть матч

Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты
Футбол | 08 декабря 2025, 10:59 9
Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты
Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты

В Мадриде недовольны действиями Кинтеро Гонсалеса

Полтава – Эпицентр – 0:3. На заметку Динамо с двумя шедеврами. Видео голов
Футбол | 08.12.2025, 17:57
Полтава – Эпицентр – 0:3. На заметку Динамо с двумя шедеврами. Видео голов
Полтава – Эпицентр – 0:3. На заметку Динамо с двумя шедеврами. Видео голов
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08.12.2025, 04:42
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Футбол | 08.12.2025, 07:40
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 8
Футбол
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
06.12.2025, 20:59 1
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 4
Футбол
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем