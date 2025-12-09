Испания09 декабря 2025, 07:25 | Обновлено 09 декабря 2025, 07:43
ВИДЕО. Осасуна переиграла Леванте и оставила Жирону в зоне вылета Ла Лиги
Голы у хозяев поля забили Виктор Муньос и Рубен Гарсия
Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги.
Осасуна дома переиграла Леванте со счетом 2:0.
Голы у хозяев поля забили Виктор Муньос и Рубен Гарсия.
Этот результат оставил в зоне вылета Жирону с тремя украинскими футболистами.
Аутсайдеры Ла Лиги (три команды вылетают): Осасуна, Валенсия (по 15), Мальорка (14), Жирона (12), Ов'єдо (10), Леванте (9).
Ла Лига. 15-й тур, 8 декабря
Осасуна – Леванте – 2:0
Гол: Виктор Муньос, 13, Рубен Гарсия, 36
Видео голов и обзор матча
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Гарсия (Осасуна), асcист Хон Монкайола.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Муньос (Осасуна), асcист Рубен Гарсия.
