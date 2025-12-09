ВИДЕО. Осасуна переиграла Леванте и оставила Жирону в зоне вылета Ла Лиги

Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги.

Осасуна дома переиграла Леванте со счетом 2:0.

Голы у хозяев поля забили Виктор Муньос и Рубен Гарсия.

Этот результат оставил в зоне вылета Жирону с тремя украинскими футболистами.

Аутсайдеры Ла Лиги (три команды вылетают): Осасуна, Валенсия (по 15), Мальорка (14), Жирона (12), Ов'єдо (10), Леванте (9).

Ла Лига. 15-й тур, 8 декабря

Осасуна – Леванте – 2:0

Гол: Виктор Муньос, 13, Рубен Гарсия, 36

Видео голов и обзор матча