Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Осасуна переиграла Леванте и оставила Жирону в зоне вылета Ла Лиги
Чемпионат Испании
Осасуна
08.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Леванте
Испания
60
0

ВИДЕО. Осасуна переиграла Леванте и оставила Жирону в зоне вылета Ла Лиги

Голы у хозяев поля забили Виктор Муньос и Рубен Гарсия

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги.

Осасуна дома переиграла Леванте со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у хозяев поля забили Виктор Муньос и Рубен Гарсия.

Этот результат оставил в зоне вылета Жирону с тремя украинскими футболистами.

Аутсайдеры Ла Лиги (три команды вылетают): Осасуна, Валенсия (по 15), Мальорка (14), Жирона (12), Ов'єдо (10), Леванте (9).

Ла Лига. 15-й тур, 8 декабря

Осасуна Леванте 2:0

Гол: Виктор Муньос, 13, Рубен Гарсия, 36

Видео голов и обзор матча

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Гарсия (Осасуна), асcист Хон Монкайола.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Муньос (Осасуна), асcист Рубен Гарсия.
Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига Леванте видео голов и обзор Виктор Муньос Виллануэва Рубен Гарсия Жирона
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
