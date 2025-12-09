Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Атлетик Бильбао
10.12.2025 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 18:14 |
33
0

Матч начнется 10 декабря в 22:00

09 декабря 2025, 18:14 |
33
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 10 декабря, состоится матч 6-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетиком» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

