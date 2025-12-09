Атлетик Бильбао

10.12.2025 22:00 - : -
Атлетик – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 10 декабря в 22:00
В среду, 10 декабря, состоится матч 6-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетиком» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Атлетик – ПСЖСмотреть трансляцию
|
