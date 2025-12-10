Источник: главный претендент на УПЛ попрощается с вингером
Даниил Голуб получит статус свободного агента
Украинский вингер черновицкой Буковины Даниил Голуб покинет расположение клуба в зимнее трансферное окно.
По информации источника, клуб и футболист договорились о расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2027 года. О причинах такого решения не сообщается.
Голубь присоединился к «Буковине» летом 2024 года. Всего за черновицкий клуб Вингер провел 13 матчей, в которых отдал две голевые передачи. В этом сезоне Даниил сыграл четыре игры за вторую команду «желто-черных».
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Буковина занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 48 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
