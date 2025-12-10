Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: главный претендент на УПЛ попрощается с вингером
Украина. Первая лига
10 декабря 2025, 09:47 |
326
0

Источник: главный претендент на УПЛ попрощается с вингером

Даниил Голуб получит статус свободного агента

10 декабря 2025, 09:47 |
326
0
Источник: главный претендент на УПЛ попрощается с вингером
ФК Буковина. Даниил Голуб

Украинский вингер черновицкой Буковины Даниил Голуб покинет расположение клуба в зимнее трансферное окно.

По информации источника, клуб и футболист договорились о расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2027 года. О причинах такого решения не сообщается.

Голубь присоединился к «Буковине» летом 2024 года. Всего за черновицкий клуб Вингер провел 13 матчей, в которых отдал две голевые передачи. В этом сезоне Даниил сыграл четыре игры за вторую команду «желто-черных».

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Буковина занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 48 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
Максим Дячук рассказал о своих приключениях в польском чемпионате
НАГОРНЯК: «Супряга получил травму. Он не смог играть дальше»
Источник: Полесье договорилось о продлении контракта с опытным защитником
Даниил Голуб Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига Первая лига Украины расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале
Футбол | 09 декабря 2025, 15:39 2
Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале
Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале

Фаворитом на пост тренера испанского гранда остается Альваро Арбелоа

Рейтинг сильнейших клубов мира. Обнародованы места Динамо и Шахтера
Футбол | 10 декабря 2025, 04:02 8
Рейтинг сильнейших клубов мира. Обнародованы места Динамо и Шахтера
Рейтинг сильнейших клубов мира. Обнародованы места Динамо и Шахтера

Возглавил список «Арсенал»

Ювентус – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 10.12.2025, 09:06
Ювентус – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Футбол | 09.12.2025, 13:34
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Футбол | 10.12.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 5
Футбол
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 5
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем