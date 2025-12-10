Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  САБО: «Что здесь думать, если этот игрок не соответствует уровню Динамо?»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 08:34
САБО: «Что здесь думать, если этот игрок не соответствует уровню Динамо?»

Йожеф оценил перспективы Бленуце в «Динамо»

САБО: «Что здесь думать, если этот игрок не соответствует уровню Динамо?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо рассказал, стоит ли оставлять румынского легионера Владислава Бленуце в расположении бело-синих.

– По вашему мнению, что нужно делать Динамо с этим форвардом? Дать время на адаптацию, полноценный трансфер или аренду?

– Если футболист не соответствует уровню Динамо, то что тут думать? Аренда или трансфер – это уже решать руководству, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает шестое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.

Комментарии 2
Перець
В Епіцентр 
Ответить
0
vovei
А может все таки дать ему играть пару матчей. И пасовать на него. Хотя кто это будет делать.? Нет кому.
Ответить
0
