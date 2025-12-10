Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025
Динамо не рассчитывает на футболиста. Он покинет клуб уже зимой

Буртник так и не сыграл ни одного матча

Динамо не рассчитывает на футболиста. Он покинет клуб уже зимой
ФК Динамо. Василий Буртник

«Динамо» может прервать зимой аренду 23-летнего центрбека Василия Буртника, который пришел в клуб из тернопольской «Нивы».

Буртник так и не сыграл ни одной минуты. Как отмечает ТаТоТаке, позиции Буртника стали еще хуже, когда за основную команду «Динамо» начали играть 19-летнего Владислава Захарченко. Именно по этой причине уход Василия стал еще более реалистичным.

Ранее известный украинский комментатор Виктор Вацко отметил, что «Динамо» зря отпустило центрального защитника Максима Дячука, подписав на его место Василия Буртника.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Василий Буртник Нива Тернополь
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
