Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 декабря 2025, 09:26
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Атлетик – ПСЖ

Ggbet 5.02 – 4.04 – 1.76

22:00 Бенфика – Наполи

Ggbet 2.67 – 3.18 – 3.07

22:00 Брюгге – Арсенал

Ggbet 8.00 – 5.18 – 1.43

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

Ggbet 2.93 – 3.95 – 2.38

22:00 Ювентус – Пафос

Ggbet 1.20 – 7.65 – 18.50

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
