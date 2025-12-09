Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 18:09 |
75
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити

Команды сыграют 10 декабря в 22:00

09 декабря 2025, 18:09 |
75
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Манчестер Сити

В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды подходят к встрече в хороших позициях: «Реал» набрал 12 очков в пяти турах, а «Сити» отстает всего на два балла, что добавляет матчу особой интриги.

Официальную трансляцию матча можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лига чемпионов. 6-й тур, матчи 9 декабря. Смотреть онлайн LIVE
Бенфика – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетик – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити где смотреть
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09 декабря 2025, 07:39 0
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины

Не стало Валентина Луценко...

Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Футбол | 09 декабря 2025, 16:21 0
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»

Выделил 2012 год

Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09.12.2025, 08:51
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Футбол | 09.12.2025, 13:34
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Футбол | 08.12.2025, 19:32
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем