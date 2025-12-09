В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды подходят к встрече в хороших позициях: «Реал» набрал 12 очков в пяти турах, а «Сити» отстает всего на два балла, что добавляет матчу особой интриги.

Официальную трансляцию матча можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.