Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити
Команды сыграют 10 декабря в 22:00
В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».
Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Команды подходят к встрече в хороших позициях: «Реал» набрал 12 очков в пяти турах, а «Сити» отстает всего на два балла, что добавляет матчу особой интриги.
Официальную трансляцию матча можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
