Победа и рекорд в плей-офф: Месси прокомментировал триумф в кубке МЛС
Аргентинец поделился эмоциями
«Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» в финале Кубка МЛС со счетом 3:1.
Команда из Майами завоевала этот трофей впервые в своей истории. Для Месси эта победа стала 48-м трофеем в карьере.
Аргентинец прокомментировал победу «Интер Майами»:
«Мы – чемпионы МЛС! С самого моего приезда в Майами я мечтал об этом дне. Шаг за шагом мы развивались, прогрессировали и строили что-то особенное, пока не пришли к чемпионству.
Спасибо моей семье и всем болельщикам за поддержку, команде, персоналу и руководству «Интер Майами» – за их амбиции и труд.
Отдельная благодарность Бускетсу и Жорди Альбе за то, что присоединились ко мне в этом пути и помогли его пройти. Рад разделить этот момент вместе с вами», – написал Месси в соцсетях.
Месси был признан самым ценным игроком Кубка МЛС. 38-летний аргентинец сделал две голевые передачи в финальном матче с «Ванкувер Уайткэпс» (3:1), побив рекорд по результативным действиям (6+9) в одном плей-офф.
