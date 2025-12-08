Победа и рекорд в плей-офф: Месси прокомментировал триумф в кубке МЛС

«Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» в финале Кубка МЛС со счетом 3:1.

Команда из Майами завоевала этот трофей впервые в своей истории. Для Месси эта победа стала 48-м трофеем в карьере.

Аргентинец прокомментировал победу «Интер Майами»:

«Мы – чемпионы МЛС! С самого моего приезда в Майами я мечтал об этом дне. Шаг за шагом мы развивались, прогрессировали и строили что-то особенное, пока не пришли к чемпионству.

Спасибо моей семье и всем болельщикам за поддержку, команде, персоналу и руководству «Интер Майами» – за их амбиции и труд.

Отдельная благодарность Бускетсу и Жорди Альбе за то, что присоединились ко мне в этом пути и помогли его пройти. Рад разделить этот момент вместе с вами», – написал Месси в соцсетях.