Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям рефери матча Рух – Полесье (1:0), в котором был удален полузащитник волков Александр Андриевский, главный тренер гостей Руслан Ротань и показано еще 13 желтых карточек игрокам обеих команд.

«Остановлюсь на самых резонансных наказаниях. На 11-й минуте арбитр Денис Резников удалил с поля Александра Андриевского. Этот опытный полузащитник «Полесья» ранее не отличался грубой игрой и поэтому для меня стал неожиданным его коварный удар по голеностопу львовянина Ильи Квасницы, который, кстати, был без мяча. К счастью, обошлось без травмы, хотя первое впечатление было жутким. Рефери имел все основания для серьезного наказания.

Что же касается красной карточки руководителю волков Руслану Ротаню, то должно быть какое-то элементарное уважение к арбитру. Получил предупреждение, успокойся и выполняй свои прямые обязанности. Но это не о Ротане, он продолжал оскорблять Резникова, справедливо был удален и теперь не избежит длительной дисквалификации. Какой пример подает этот наставник своим подопечным?»

