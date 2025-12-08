Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 10:46 | Обновлено 08 декабря 2025, 11:27
Комментарий Ступара для Sport.ua касательно решения арбитра в матче Рух – Полесье

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям рефери матча Рух – Полесье (1:0), в котором был удален полузащитник волков Александр Андриевский, главный тренер гостей Руслан Ротань и показано еще 13 желтых карточек игрокам обеих команд.

«Остановлюсь на самых резонансных наказаниях. На 11-й минуте арбитр Денис Резников удалил с поля Александра Андриевского. Этот опытный полузащитник «Полесья» ранее не отличался грубой игрой и поэтому для меня стал неожиданным его коварный удар по голеностопу львовянина Ильи Квасницы, который, кстати, был без мяча. К счастью, обошлось без травмы, хотя первое впечатление было жутким. Рефери имел все основания для серьезного наказания.

Что же касается красной карточки руководителю волков Руслану Ротаню, то должно быть какое-то элементарное уважение к арбитру. Получил предупреждение, успокойся и выполняй свои прямые обязанности. Но это не о Ротане, он продолжал оскорблять Резникова, справедливо был удален и теперь не избежит длительной дисквалификации. Какой пример подает этот наставник своим подопечным?»

Видеообзор матча Рух – Полесье (0:2)

Мирослав Ступар Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье удаление (красная карточка) Александр Андриевский Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 4
serhiy1
Тут заслужено отримав . Ну більшої бидлоти як манда баран я не бачив в УПЛ !
Ответить
+1
kondrat09
Какой пример?Это конченое Быдло.Пусть едит в свой житомир и там на кухне с женой,мамой и своими детьми орёт матом!Дно!
Ответить
+1
Микола Унгурян
а когось авторитетнішого та молодшого немає в "експертах"? 
Навряд чи можна трактувати той епізод як надмірна жорстокість.
Ну а щодо Ротаня - то картка цілком заслужена, але і його реакція зрозуміла. 
І напевно що Ротань мав би отримати і покарання від УАФ. 
Ответить
0
odiniznashih
С каких это пор интересуются мнением арбитра, пожизненно дисквалифицированным ФИФА?
Ответить
-1
