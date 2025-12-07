Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье

Вечером воскресенья украинская Премьер-лига предложила болельщикам весьма интересное противостояние на «Арене Львов» с довольно неожиданным контекстом. В гости к львовскому «Руху» приехало житомирское «Полесье», и, возможно, для кого-то стало большой новостью услышать тот факт, что никогда в истории взаимоотношений этой пары команд «волки» еще не одерживали победу. Хотя на самом деле не так уж и много матчей они успели между собой сыграть – это была лишь шестая по счету встреча.

Однако самой запоминающейся для «желто-черных», бесспорно, была последняя из них – в рамках Кубка буквально пару месяцев назад, когда на ровном месте коллектив Руслана Ротаня потерпел разгромное поражение (0:3) на поле стадиона «Украина», поскольку на тот момент газон «Арены Львов» еще находился в состоянии реконструкции. И это был первый большой успех Ивана Федика во главе «Руха» в его втором сроке на посту руководителя львовского коллектива, тогда как предыдущая часть достижений принадлежала больше Виталию Пономареву. Впрочем, на положение «желто-черных» в турнирной таблице УПЛ только один этот значительный успех не оказал никакого влияния.

Ни одного матча без интересного развития событий в воскресенье – так решили команды УПЛ, и если в Житомире мы наблюдали за уже, к сожалению, привычными проблемами с электроснабжением в нашей стране, то у команды непосредственно из этого города, но уже во Львове, были проблемы спортивного плана. На 11 минуте встречи Андриевский пошел в рискованное опережение Квасницы на мяче на правом фланге атаки и наступил на ногу сопернику. Просмотр VAR подсказал главному арбитру Денису Резникову, что этот фол вполне заслуживал самого жесткого наказания из возможных непосредственно на поле.

И еще Руслан Ротань не выдержал этого решения рефери, поэтому отправился досматривать матч с трибун вслед за своим подопечным. А тем временем обе команды с острыми ударами Рейлана и Филиппова вполне амбициозно открыли эту игру, которая из-за удаления стала на некоторое время больше похожа на поле для споров и борьбы с кучей фолов. Однако и с забитым мячом также – «Рух» воспользовался полученным бонусом на 38 минуте, когда Фаал в борьбе вытолкнул мяч на правый фланг штрафной для Копины, а тот пробил в дальний угол.

Во втором тайме план на игру обеих команд был понятен. Хозяева должны были сдерживать попытки соперников отыграться и ждать момента, когда можно будет выскочить на контратаку в свободной зоне, а гостям оставалось только эти попытки отыграться делать, потому что как иначе цепляться за хоть какой-то результат? Конечно, первая часть плана выглядит и на самом деле гораздо проще второй, поэтому «Рух» в целом уверенно с ней справился.

Другое дело – эмоциональный контекст игры, поэтому до финального свистка мы увидели две массированные стычки между игроками, которые вспыхивали фактически на ровном месте, и еще одну уже тогда, когда игровое время закончилось. И среди этого бойцовского разнообразия в итоге нашлось место только для двух реальных возможностей у «волков». Однако Герета справился с ударом Назаренко из правого угла вратарской на 73 минуте, а уже через шесть минут прочитал попытку Брагару выкатить на пустые ворота для Хадроя. Волынец ответил сейвом во время встречи с Руничем на правом фланге собственных владений, но это уже история больше о попытке «Руха» увеличить собственное преимущество.

В следующие выходные львовский «Рух» поедет в СК «Полтава», а житомирское «Полесье» дома будет играть против львовских «Карпат» – надеемся, что со стабильным питанием в электросети.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Рух» – «Полесье» – 1:0

Гол: Копына (39)

Предупреждения: Квасница (21), Фал (29), Рунич (37), Притула (53), Слюбик (61), Пидгурский (90), Китела (90) – Сарапий (29), Брагару (45+3), Крушинский (53), Чоботенко (71)? Волынец (90), Михайличенко (90)

Удаление: Андриевский (11, грубая игра)

«Рух»: Герета, Лях, Копына (Сапуга, 58), Слюбик, Холод, Роман, Эдсон, Рейляну (Слесарь, 58), Притула (Китела, 84), Квасница (Рунич, 35), Фал (Пидгурский, 84).

«Полесье»: Волынец, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Андриевский, Назаренко (Хадрой, 74), Бабенко (Шепелев, 74), Гуцуляк, Брагару, Филиппов (Гайдучик, 60), Крушинский (Виале, 60).

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА