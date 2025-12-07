В воскресенье, 7 декабря, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Дениса Резникова из Каменского прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Рух



Можно сказать, что сезон для львовского «Руха» начался не с той ноги. Была добыта лишь одна более-менее уверенная победа над СК «Полтава» (2:10, которая тогда только знакомилась с «элитным» дивизионом и в решающий момент не смогла додавить более опытных соперников, а вот следующего успешного матча в исполнении команды Ивана Федыка пришлось ждать достаточно долго. Даже начали закрадываться сомнения о потенциальной первой тренерской отставки сезона.

Но руководство «желто-черных» проявило должную выдержку, а в ответ команда подарила одну из главных сенсаций текущего сезона – разгром житомирского «Полесья» в Кубке Украины (3:0). А потом еще и «Колос» в Ковалевке удалось обыграть (2:0), что далеко не всем грандам оказалось под силу. Казалось бы, дела пошли на подъем.

Однако и после той победы пришлось ждать уже больше месяца для того, чтобы «Рух» вновь порадовал собственных болельщиков. Как ни странно, вновь дуплет, но в этот раз уже в виде серии побед против «Кудровки» (4:2) и «Александрии» (1:0), что сразу же позволило команде Федыка прицеливаться к выходу из опасной зоны в турнирной таблице. Но с этим, скорее всего, предстоит повременить. Или же переломить тенденцию двух успешных игр в месяц – тут уже выбирать должны сами львовяне. В календарном декабре матчей всего лишь как раз два и предусмотрено для них.

Полесье



Тот провал в кубковой игре для житомирского «Полесья» был одним из немногих в первой части дебютного сезона для Руслана Ротаня во главе основной команды. Стоит вспомнить лишь начало кампании, когда после успеха в игре против венгерского «Пакша» «волки» в принципе проиграли шесть матчей кряду на всех фронтах, и в этой серии нашлись, к несчастью для них, противостояниям против почти всех прямых конкурентов в нынешней чемпионской гонке: «Колоса» (0:1), ЛНЗ (0:2) и «Динамо» (4:1). Но после победы над «Кривбассом» (1:0) началась та самая успешная полоса, которую омрачило поражение от «Руха».

К предстоящей встрече «Полесье» подходит на гребне успеха этой серии в чемпионате, которая составляет уже десять матчей без поражений. Но параллельно ведет и еще одну – куда более существенную, ведь команда Ротаня в шести последних из этих встреч голы в свои ворота не пропускала. Вот только и забивала далеко не всегда. Например, в предыдущем домашнем матче против «Зари» болельщики житомирян увидели голы своей команды вживую впервые за четыре встречи. Это немного пошатнуло позиции «волков» в чемпионской гонке.

Но в этом туре уже потерял очки «Шахтер», так что, в случае собственного успеха, «Полесье» с лихвой уменьшит отставание в пять очков, которое сохраняется на данный момент, до минимального. А там уже будет почти целый второй круг для того, чтобы и дальше на что-то претендовать. При этом в обороне команда Ротаня идет вровень с ЛНЗ (по восемь пропущенных), однако в атаке «сиреневых» все-таки превосходит (23 забитых против 18). Впрочем, с именами в атаке «Полесья» это и не удивительно. Осталось лишь сломать собственный криптонит в лице «Руха», которого еще ни разу не удавалось обыграть за всю короткую историю встреч. Как видим, не только лишь «Полесье» может быть комом в горле.

История встреч



Футбольные пути «Руха» и «Полесье» ранее пересекались 5 раз. Наблюдается перевес львовян по количеству побед – 3 успешных матчей, тогда как еще 2 встречи завершились вничью. Разница голов – 7:2. Наибольшая победа «Руха» – 3:0 (2025). В прошлый раз команды встречались в конце сентября этого года, когда на стадионе «Украина» голы Бабукара Фаала, Ростислава Ляха и автогол Даниила Бескоровайного обусловили тот самый кубковый разгром в пользу «Руха» (3:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Денис Резников из Каменского, который на своем счету имеет 13 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Игорь Дебенко и Сергей Старча, а резервным арбитром отработает Назарий Дердь. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Андрей Коваленко и Анастасия Романюк. У Козыряцкого есть опыт проведения матчей с участием «Руха» – 5 побед, 1 ничья и 2 поражения, тогда как с «Полесьем» он пересекался 5 раз – 2 победы, 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Рух»: Герета – Холод, Слюбик, Копина – Лях, Сапуга, Эдсон, Роман – Притула, Фаал, Квасница.

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский – Велетень, Брагару, Гуцуляк – Гайдучик.