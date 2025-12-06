В воскресенье, 7 декабря, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Полесье». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Львовская команда находится в нижней части турнирной таблицы и пытается покинуть зону переходных матчей. «Руховцы» выиграли предыдущие две встречи, обыграв «Кудровку» (4:2) и «Александрию» (1:0). «Полесье» занимает третью позицию. «Волки» идут с десятиматчевой беспроигрышной серией (7 побед и 3 ничьи), потерпев предыдущее поражение в чемпионате еще в конце августа. В прошлом туре житомирская команда одержала победу над «Зарей» (2:0). «Полесье» еще ни разу не обыгрывало «Рух». Команды провели 5 очных дуэлей, в которых трижды побеждали львовяне и дважды матчи завершались вничью. В нынешнем сезоне «Рух» обыграл «волков» в 1/16 финала Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.46 для львовян и 1.94 для житомирской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.