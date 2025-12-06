Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Рух Львов
07.12.2025 18:00 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 17:22 | Обновлено 06 декабря 2025, 17:23
Рух – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

Рух – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В воскресенье, 7 декабря, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Полесье». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Львовская команда находится в нижней части турнирной таблицы и пытается покинуть зону переходных матчей. «Руховцы» выиграли предыдущие две встречи, обыграв «Кудровку» (4:2) и «Александрию» (1:0). «Полесье» занимает третью позицию. «Волки» идут с десятиматчевой беспроигрышной серией (7 побед и 3 ничьи), потерпев предыдущее поражение в чемпионате еще в конце августа. В прошлом туре житомирская команда одержала победу над «Зарей» (2:0). «Полесье» еще ни разу не обыгрывало «Рух». Команды провели 5 очных дуэлей, в которых трижды побеждали львовяне и дважды матчи завершались вничью. В нынешнем сезоне «Рух» обыграл «волков» в 1/16 финала Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
7 декабря 2025 -
18:00
Полесье
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
