Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Руха: «Удаление Андриевского пошло нам на пользу»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 10:51 | Обновлено 08 декабря 2025, 11:50
347
0

Полузащитник Руха: «Удаление Андриевского пошло нам на пользу»

Львовяне становятся неудобным соперником для «Полесья»

08 декабря 2025, 10:51 | Обновлено 08 декабря 2025, 11:50
347
0
Полузащитник Руха: «Удаление Андриевского пошло нам на пользу»
ФК Рух. Марко Сапуга

Игрок «Руха» Марко Сапуга эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде нанести поражение в 15 туре УПЛ одному из лидеров – «Полесью» – 1:0.

«Важно было с первых минут продемонстрировать свою неуступчивость, как это нам удалось в недавнем победном кубковом противостоянии с полищуками. Нам удалось усложнить им контроль мяча. Конечно, пошло на пользу и удаление в дебюте Александра Андриевского, который грубо атаковал Илью Квасницу, который, в конце концов, из-за повреждения вынужден был попросить замену.

Нам удалось воспользоваться численным преимуществом и выйти вперед. Первый тайм вообще можно смело записать себе в актив. Наша игра производила целостное впечатление.

Поскольку для обеих команд противостояние на «Арене-Львов» было очень важным, то хватало борьбы и наказаний: полещуки рвутся на пьедестал почета, а нам хотелось выбраться из зоны вылета. На ход событий на поле после перерыва влиял сумбур и до голевых моментов дело почти не доходило. Все же, если бы Василий Рунич реализовал свой выход один на один с вратарем гостей, то значительно раньше можно было бы снять с повестки дня вопрос о победителе. Однако он проиграл эту дуэль.

К счастью, все закончилось хорошо, потому что свои ворота сохранили нетронутыми. «Рух» заработал ценные три очка в поединке с амбициозным оппонентом и улучшил свое турнирное положение».

Ранее главный тренер «Руха» Иван Федик подвел итоги победного матча с «Полесьем».

По теме:
«Нас это не задевает». Игрок Полтавы ответил на резонансное заявление Вацка
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
СК Полтава – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье Марко Сапуга инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Дуро спас Валенсию на 90+3-й минуте матча против Севильи
Футбол | 08 декабря 2025, 08:56 0
ВИДЕО. Как Дуро спас Валенсию на 90+3-й минуте матча против Севильи
ВИДЕО. Как Дуро спас Валенсию на 90+3-й минуте матча против Севильи

Смотрите видеообзоры четырех матчей 15-го тура Ла Лиги за 6–7 декабря

ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
Футбол | 07 декабря 2025, 20:24 5
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье

7 декабря львоване переиграли волков со счетом 1:0 в поединке 15-го тура УПЛ 2025/26

Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07.12.2025, 12:22
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Футбол | 08.12.2025, 07:40
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
ФОТО. Свитолина и Цуренко показали как поддерживают ВСУ
Теннис | 08.12.2025, 03:48
ФОТО. Свитолина и Цуренко показали как поддерживают ВСУ
ФОТО. Свитолина и Цуренко показали как поддерживают ВСУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 100
Футбол
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
06.12.2025, 20:59 1
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
07.12.2025, 08:31 6
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем