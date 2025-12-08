Полузащитник Руха: «Удаление Андриевского пошло нам на пользу»

Игрок «Руха» Марко Сапуга эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде нанести поражение в 15 туре УПЛ одному из лидеров – «Полесью» – 1:0.

«Важно было с первых минут продемонстрировать свою неуступчивость, как это нам удалось в недавнем победном кубковом противостоянии с полищуками. Нам удалось усложнить им контроль мяча. Конечно, пошло на пользу и удаление в дебюте Александра Андриевского, который грубо атаковал Илью Квасницу, который, в конце концов, из-за повреждения вынужден был попросить замену.

Нам удалось воспользоваться численным преимуществом и выйти вперед. Первый тайм вообще можно смело записать себе в актив. Наша игра производила целостное впечатление.

Поскольку для обеих команд противостояние на «Арене-Львов» было очень важным, то хватало борьбы и наказаний: полещуки рвутся на пьедестал почета, а нам хотелось выбраться из зоны вылета. На ход событий на поле после перерыва влиял сумбур и до голевых моментов дело почти не доходило. Все же, если бы Василий Рунич реализовал свой выход один на один с вратарем гостей, то значительно раньше можно было бы снять с повестки дня вопрос о победителе. Однако он проиграл эту дуэль.

К счастью, все закончилось хорошо, потому что свои ворота сохранили нетронутыми. «Рух» заработал ценные три очка в поединке с амбициозным оппонентом и улучшил свое турнирное положение».

